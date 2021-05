Comment le CPAS de Bruxelles est devenu l'un des plus riches du pays sous Napoléon

Quel est le lien entre l’immeuble qui abrite le magasin de la marque de luxe Hermès, dans le quartier Louise à Bruxelles, des terrains à bâtir à Erps-Kwerps en Brabant flamand, l’Institut Pacheco dans le centre-ville, des maisons de maître Art nouveau dans le chic quartier des squares mais aussi l'ancienne fabrique des apéritifs Byrrh à Laeken? Tous ces biens appartiennent au CPAS de la Ville de Bruxelles.

Ce ne sont pas les seuls : l’institution en compte des centaines, des milliers, sans oublier les biens mobiliers en quantité. Un héritage parfois direct de la période napoléonienne. L’empereur dont on célèbre cette année le bicentenaire de la mort qui a fait du CPAS de la Ville l’un des plus puissants financièrement du pays (avec un budget de 380 millions d'euros). Fin 18e siècle, début 19e, le régime français, qui administre notre territoire, décide que l’ensemble du patrimoine des organisations privées de charité passe aux mains de l'autorité publique.

La charité organisée dès le 16e siècle

Mais pour quelles raisons le centre public d’action sociale a été doté de toute cette "richesse"? Pour répondre à cette question, un retour en arrière est nécessaire, avec le concours de David Guilardian, l’archiviste-conservateur du CPAS de Bruxelles depuis 1998. Avant l’indépendance de la Belgique en 1830, avant la bataille de Waterloo de 1815, avant même le Consulat de Napoléon en 1799, l’assistance publique existe déjà, "d’une certaine manière", nous explique l’historien.

"Il y a déjà au niveau du fonctionnement quelque chose qui s’apparente à de l’assistance publique et qui a été mis en place à l’époque de Charles Quint." Nous sommes en 1539, un CPAS avant la lettre, une assistance publique est organisée et chapeaute le fonctionnement de toutes les institutions charitables privées. Les missions sont élargies "aux enfants trouvés, les orphelins pauvres, les aliénés…" La gestion de chacune de ces assistances publiques est de la responsabilité des villes et communes.

Doulcet de Pontécoulant

Arrive la Révolution française, après la prise de la Bastille, la chute de la Monarchie et de Louis XVI. En 1794, lors de la deuxième invasion de la Belgique, l’assistance publique reste locale.

"Au niveau de la République française, on va mettre en place des commissions. On considère qu’au sein de chaque commune, il y aura une commission qui va s’occuper de l’assistance publique. Et on va nationaliser tout ce qui était privé avant", rappelle David Guilardian.

Tout ce qui relève de fondations charitables basiques se transforme en une Commission de la bienfaisance avec un bureau de bienfaisance. "C’est l’embryon des CPAS. Et là où il y a des institutions avec hébergements avec des structures plus importantes, avec des hôpitaux, des hospices, des léproseries, des orphelinats, on va fusionner leur fonctionnement. Un conseil d’administration unique, qui va s’appeler Commission des hospices civils, va être mis en place. Dans les grandes villes où on a ces deux commissions, celles-ci fonctionnent séparément, en principe."