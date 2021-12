Comment faire tenir la glace par 14 degrés : l'exemple de la patinoire du Docks à Bruxelles

Entre 13° et 14° sont annoncés pour cette fin d’année 2021 voir début 2022. Des températures plus douces que d’habitude, aux alentours de 6°. Quel impact cela peut-il avoir dans une patinoire ?

"Il fait plus chaud donc on n’a pas froid quand on tombe", confie directement Léon, 8 ans. Alors les sensations sur la glace sont-elles différentes par rapport à d’habitude? A la patinoire du centre commercial du Docks à Bruxelles, les avis sont mitigés.

"C’est plus facile de bouger quand il fait plus chaud", indique Christina. Pour Martine et son enfant, Adrien, il n’y a pas de différences. "Moi je suis une grande fan de patin et je n’ai pas remarqué de différences aujourd’hui", dit-elle. "Je viens ici depuis plusieurs années et c’est comme d’habitude, je ne vois pas de différences", ajoute Adrien.

Au niveau de la glace, ça ne change rien du tout

Si différence il y a, elle est presque nulle… Cela s’explique par la couverture de la patinoire qui forme une bulle thermique pour conserver la même température. Mais aussi grâce au système de refroidissement. "Au niveau de la glace, ça ne change rien du tout", assure Pauline, l’une des gérantes de la patinoire.

"En fait, tout ça est réglé par un système de glycol qui passe sous la glace pour la refroidir donc qu’il fasse 14° ou -5°, cela ne change rien, la glace est toujours autant gelée", détaille Pauline. La patinoire ne coûte donc pas plus chère pour fonctionner avec des températures plus élevées que d’habitude. La seule réelle différence, c’est au niveau de la fréquentation de la patinoire.

"C’est ce qu’on constate, dès qu’il fait beau et en plus avec les vacances, les parents viennent beaucoup plus facilement à la patinoire. Il y a de longues files", explique Pauline.