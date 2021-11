Comment conduire en polluant moins? Voici quelques trucs et astuces

Dans le cadre de la COP 26, on vous donne quelques bons trucs et astuces pour améliorer votre impact sur l’environnement par des petits gestes du quotidien. Et nous sommes nombreux à prendre notre voiture tous les jours pour aller au travail ou autre. Or, on le sait, l’utilisation des véhicules à moteur à combustion pollue énormément. Problème : tout le monde ne peut pas s’acheter une voiture électrique en un claquement de doigts. Voici donc les bons réflexes à adopter pour diminuer votre consommation de carburant et diminuer votre bilan carbone.

Des économies avant même de démarrer

Pour conduire en polluant moins vous pouvez adopter ces bons réflexes avant même d’allumer votre moteur. Jonas Moerman, éco-conseiller pour Ecoconso nous donne les premières consignes : "Il faut d’abord essayer d’alléger le véhicule. Si on a des poids inutiles dans son coffre, il faut les vider. 100 kg de bagages inutiles, ça peut faire augmenter la consommation de 5% donc ce n’est pas rien. Ensuite, vous devez vérifier la pression de vos pneus. Il faut le faire une fois par mois. Rouler avec des pneus sous-gonflés, ça augmente légèrement la consommation de carburant. Enfin, dernière étape avant de démarrer, préparez bien votre itinéraire. Si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de faire des kilomètres en plus pour rien".

Ne roulez pas trop vite

Une fois votre moteur allumé et que vous êtes sur la route, il faut absolument éviter d’avoir une conduite trop agressive. "C’est la pire chose à faire. Des accélérations et des freinages brusques ça consomme énormément de carburant. D’où l’intérêt de partir à l’heure et même en avance. Si vous n’êtes pas pressé, cela évitera de vouloir rattraper un retard et donc de conduire vite. Anticipez bien le trafic aussi, ça permet d’éviter les freinages et les accélérations inutiles et c’est aussi plus sûr", ajoute Jonas Moerman.

►►► À lire aussi : Prix de l’énergie : que faire à la maison pour consommer moins ?

"Rien ne sert de courir ; il faut partir à point", cet adage peut donc nous inspirer pour adopter une conduite moins polluante. D’ailleurs, il est conseillé de diminuer sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse limite car cela permet d’économiser jusqu’à 1 litre par 100 km. "Rouler sur l’autoroute à 110 km/h au lieu de 120 ne fait perdre que 4 minutes sur un trajet de 100 km", ajoute Jonas Moerman.

Gardez un œil sur le tableau de bord

Autre bon truc pour diminuer votre consommation, soyez attentif à votre tableau de bord. "On conseille de passer rapidement les rapports de vitesse pour éviter de monter trop haut dans les tours. Donc regardez votre tableau de bord plutôt que de vous fier au bruit du moteur. Passez la vitesse supérieure dès 2000 tours/minute pour moteur un diesel ou 2500 tours/minute avec un moteur essence. Sur les tableaux de bord les plus récents, il y a souvent une petite flèche qui indique quand vous pouvez passer au rapport supérieur, suivez les indications de ce voyant lumineux. Enfin, lorsque vous avez votre vitesse de croisière, essayez d’être sur le rapport de vitesse le plus grand pour que les tours minutes ne soient pas trop élevés". Enfin, lors des freinages, favorisez le frein moteur.

Coupez le moteur

Une fois à l’arrêt, faut-il couper son moteur ? "Oui ! Dès que vous êtes à un feu rouge plus de 10 secondes, il est préférable de le couper", explique Jonas Moerman. "Rallumer son moteur après ce laps de temps consomme moins que de le laisser allumé contrairement à ce qu’on pourrait croire. Le seul démarrage qui consomme beaucoup, c’est le premier lorsque le moteur est froid. Si vous êtes en possession d’un véhicule qui est équipé d’un Start/Stop, faites confiance à cette technologie lorsque le moteur se coupe tout seul". Par ailleurs, en Wallonie, laisser son moteur tourner à l’arrêt est une infraction environnementale depuis le 1er mars 2019.

Une batterie de bons réflexes à adopter qui feront plaisir à la planète mais aussi à votre portefeuille.