Comment "bien" voter ce dimanche ? Les règles à respecter pour un vote valide

A deux jours des élections, ce petit rappel, toujours bien utile... Surtout si vous votez pour la première fois. Ce dimanche, donc, vous recevrez deux bulletins de vote : un blanc pour les élections communales, et un vert pour les provinciales.

Quelles règles respecter pour éviter que le vote ne soit annulé ?

D'abord, on évite d'écrire sur le bulletin de vote. Toute annotation rendrait votre vote nul.

Ensuite, on doit "cocher", mais pour que votre vote soit valable, il faut noircir la case en face du nom du ou des candidats. Noircir, enfin… "rougir", puisque le crayon est rouge.

Enfin, on ne vote que sur une seule liste. Sinon votre vote est nul.

Quand vous avez choisi votre liste, votre parti, trois possibilités s'offrent à vous.

1/ Voter en case de tête, sous le nom du parti que vous avez choisi.

2/ Voter pour un ou plusieurs candidats sur cette liste (autant que vous voulez). Vous leur donnez à chacun(e) une voix de préférence.

3/ Faire les deux, même si ça ne sert à rien… car seules les voix de préférence sont alors prises en compte.

Dernière précision : on évite les selfies dans les isoloirs et encore plus la diffusion sur les réseaux sociaux. Le vote est – et doit rester – secret. Violer ce secret est une infraction qui pourrait vous coûter entre 50 et 500 euros.

Rappelons aussi que les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 et 13h00. Et que vous devez emporter avec vous votre carte d'identité et votre convocation électorale.