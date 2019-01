Comment agir pour le climat au niveau communal ? Exemple à Thuin

Les écoles au centre de cette politique

Devant l’Institut Notre-Dame de Thuin, des élèves de première secondaire sont sur le point de verser les restes de la cantine dans un bac à compost. Un geste simple bien nécessaire pour ces jeunes adolescents : "Pour nous, ça nous procure de la fierté. On rend la planète plus saine", explique Adrien. "C’est avec les petites habitudes comme celles-ci qu’on peut changer les choses", complète Nathan.

Ces élèves font partie de l’EcoTeam. Un groupe composé d’une quarantaine d’élèves et d’une vingtaine de professeurs. Ils se mobilisent chaque jour pour rendre l’école plus verte : "On a aussi développé un petit magasin qui se veut plus équitable avec moins de déchets. Nous avons une équipe qui travaille sur les boîtes à tartines et les gourdes", explique Geneviève Willame, professeure de mathématique et membre de l’équipe.