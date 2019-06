Commémorations du Débarquement: vous allez entendre des F-16 aujourd'hui

Alors que les présidents de la France et les Etats-Unis sont réunis à Colleville-sur-mer dans le département du Calvados en Normandie, la Force aérienne belge commémore aussi le 75e anniversaire du Débarquement allié du 6 juin 1944.

Vous verrez et entendrez peut-être des bruits d'avion aujourd'hui, cet après-midi. La Force aérienne belge organise un survol unique des provinces et de Bruxelles par une formation de sept avions de combat F-16 formant une "formation de la victoire". Deux de ces avions seront décorés de "bandes d'invasion" et d'une dérive colorée.