Commémorations du Débarquement: des F-16 ont survolé la Belgique

Alors que les présidents de la France et des Etats-Unis sont réunis à Colleville-sur-mer dans le département du Calvados en Normandie, la Force aérienne belge commémore aussi le 75e anniversaire du Débarquement allié du 6 juin 1944. Sept avions de combat F-16 et un chasseur Spitfire datant de la Seconde Guerre Mondiale ont survolé les provinces du pays et Bruxelles en formant une "formation de la victoire".

Les avions de combat ont décollé des bases de Florennes et de Kleine-Brogel (Limbourg) peu avant 15h. Ils sont passé au-dessus de Mons vers 14h55 avant de poursuivre vers Charleroi et de survoler Namur vers 15h01. Sept minutes plus tard, les appareils de l'armée ont traversé le ciel liégeois pour se diriger vers Hasselt. Vers 15h23, les avions ont été aperçu à Anvers, puis à Gand et à Bruges