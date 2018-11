Commémorations de la grande guerre: Pierre-Joseph Delsaut, un héros montois

La grande guerre a eu ses héros comme par exemple le Montois Pierre Joseph Delsaut qui a été fusillé en 1915 pour avoir espionné le réseau ferroviaire allemand. Lors de sa détention, ce héros de guerre a écrit des messages d'adieu sur des mouchoirs.

Plus de cent ans plus tard, son petit-fils, Harry Delsaut est toujours ému à l’évocation de son aïeul. Cet ex-policier est un grand gaillard bâti dans le roc, mais à la lecture d'une lettre d'adieu de son grand-père juste avant d'être fusillé par les allemands, il ne peut retenir ses larmes. C'est que son grand-père a été un vrai héros de guerre. Un acte salué par le roi d'Angleterre et Winston Churchill en personne (Voir photo).

Juste avant d'être fusillé, en 1915, Pierre Joseph Delsaut a pris la peine de coudre sur des mouchoirs des mots à ses cinq enfants. Ce vrai héros de guerre a été inhumé en 1919 à Cuesmes devant une foule immense. Le journal L'Avenir de l'époque parle de la présence de plus de 18.000 personnes pour assister aux funérailles de Pierre-Joseph Delsaut, héros de la Grand Guerre.

