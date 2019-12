C'était il y a 75 ans jour pour jour. Le 16 décembre 1944, Hitler lançait une offensive dans les Ardennes. 250.000 soldats allemands prennaient les Ardennes d'assaut, mais ils feront face à des forces alliées héroïques qui contre-attaqueront.

Les alliés s'imposeront après six semaines de bataille dans la neige et le froid. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, place aux cérémonies officielles ce lundi matin au Mardasson. Le roi et la reine seront présents, avec à leur côté Sophie Wilmès, Première Ministre, ainsi que les chefs d'État de sept pays. Parmi eux, le Président allemand. Une première depuis la fin de la guerre.

Pour la première fois, cette cérémonie officielle comptera autant de délégations que de pays belligérants. Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, sera au rendez-vous dans les Ardennes. Une présence tardive, mais essentielle, assure Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne : "C'est important pour Bastogne, pour la mémoire, pour la réconciliation, mais aussi pour les messages que nous voulons envoyer sur le plan belge, européen, et mondial. C'est un message de paix, de réconciliation. Il s'agit d'honorer les vétérans américains, mais aussi de défendre des valeurs de démocratie, de liberté d'expression, de lutte contre toute forme d'extrémisme, de populisme, de racisme. C'est la plus belle façon de remercier les vétérans américains, puisqu'ils l'ont fait au péril de leur vie", rappelle-t-il.