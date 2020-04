Comines-Warneton: une levée du confinement en chambre dans les homes

Dans les trois maisons de repos du CPAS, les mesures de confinement vont s'assouplir. Plus de confinement en chambre, pour les patients qui ne présentent pas de symptôme et n'ont pas été testés positifs au coronavirus. Un soulagement pour les résidents. Mais une grande vigilance reste de mise.

Chaque fois qu'une personne a été testée positive au coronavirus, un confinement en chambre de 14 jours a suivi. "Au terme de ces périodes de confinement, nous pouvions raisonnablement estimer que les personnes pouvaient quitter leur chambre", poursuit Frédéric Hallez. Deux semaines de confinement, donc. Des tests. Puis un nouveau cas positif, donc re-confinement de tous les pensionnaires..."Nous voilà à la fin des 14 jours de confinement en chambre. Nous allons proposer aux résidents qui ne présentent aucun symptôme et n'ont pas été testés positifs, de quitter leur chambre pour reprendre des activités, se rendre dans des lieux de restauration". Pas question de se réunir à 10 autour d'un jeu de cartes, ni de regarder la télé assis en rang d'oignon. "Les pensionnaires pourront se trouver à maximum 4 au sein d'une même pièce, ils devront porter un masque et respecter les mesures de distanciation".

4 membres du personnel et 4 résidents testés positifs jusqu'ici - © CPAS Comines Warneton

René se réjouit de pouvoir quitter sa chambre, et surtout...on lui a parlé d'une possible visite des familles! "Ce sera derrière des protections! Mais tout de même...après un mois, déjà rien que voir ses enfants...ça va me marquer!", confie-t-il au bord des larmes. Les rencontres se feront grâce à un sas de visites extérieur,qui transitera d'un home à l'autre.

Aménagé avec des parois de Plexiglas, il permettra aux familles de voir leurs proches, et plus par webcam ou écran de téléphone interposés. "Nous débuterons la semaine prochaine, avec le Home " Sacré-Cœur " afin d’évaluer le dispositif", précise encore Frédéric Hallez.

Depuis le début de la crise, les 3 maisons de repos cominoises ont enregistré 8 cas positifs au coronavirus (quatre membres du personnel, quatre résidents). Un résident est décédé, à son retour de l'hôpital.