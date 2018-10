Comines-Warneton : " Les critiques misogynes, les commentaires sur mon âge ne m’atteignent absolument pas ! "

Le 3 décembre prochain, Alice Leeuwerck enfilera l’écharpe mayorale à Comines. Fameux challenge pour la jeune femme de 27 ans. Son groupe, Ensemble, s’est allié au parti Ecolo et à MCI pour rejeter Action dans l’opposition. Cela faisait 66 ans que le CDH était au pouvoir à Comines. La future bourgmestre est la cible de nombreuses critiques. Et s’en moque.

Si elle avait une demie heure de temps libre, sans doute s’installerait-elle au piano, son instrument favori. Mais Alice Leeuwerck n’a pas " tout " ce temps. Elle sort de sa première réunion de majorité. " Ca fait bizarre ", avoue-t-elle. Son engagement en politique remonte pourtant à 10 ans déjà. " En rhéto j’avais vu passer un avis pour s’inscrire au parlement jeunesse. J’ai été sélectionnée. J’étais la plus jeune " députée ". On a siégé pendant une semaine à la place des vrais parlementaires en vacances. Ça m’a beaucoup plu, je me suis dit c’est super intéressant mais peut-être pas pour moi ?? " Elle enchaîne avec des études de sciences politiques (affaires européennes), puis une expérience dans l’humanitaire à l’étranger. Un déclic, raconte-t-elle. " Je me suis dit ‘c’est la politique qui peut faire changer les mentalités. Tout ce qu’on fait tous les jours passe ‘par les bras’ de la politique, ce sont les décideurs qui permettent de faire ou non certaines choses !". Ces élections communales sont mine de rien ses troisièmes. " A 21 ans, après avoir rejoint le MR, je me suis présentée. J’ai été élue conseillère communale. Puis j’ai fait les régionales sur la liste de Jean-Luc Crucke ". L’homme fort de Frasnes est aussi son mentor, et son précédent employeur. " J’ai été son assistante parlementaire, avant de travailler pour Philippe Bracaval. Ca, c’était juste après mon accouchement ".

Car Alice Leeuwerck est aussi maman depuis peu. " Je me réveille encore 5 ou 6 fois par nuit, c’est fatiguant ". Ces 18 derniers mois ont été fous-fous-fous pour la famille toute entière, entre un emménagement à Comines, des travaux, un changement de boulot (elle est professeur de langues à l’Athénée Royal depuis 3 semaines), le lancement d’une petite école de langues à son domicile…" On dit souvent que j’ai un agenda de ministre ! Mais je crois que quand on est motivé, on peut faire bien les choses malgré tout ".