Comines: onze personnes privées de liberté suite à des perquisitions dans le milieu de la drogue

Les forces de l'ordre ont mené huit perquisitions dans le milieu de la drogue à Comines ce mardi. Onze personnes ont été privées de liberté et déférées devant le juge d'instruction, indique le Parquet de Tournai.

Depuis plusieurs mois, la police locale de Comines-Warneton mène une enquête spécifique dans le milieu des stupéfiants au sein de l'entité. Mardi au petit matin, elle a effectué une vaste opération de perquisitions simultanées sous les ordres d'une juge d'instruction. Huit domiciles différents ont été perquisitionnés au même moment. L'objectif était d'interpeller un maximum de suspects identifiés durant l'enquête réalisée en amont. Quatre perquisitions ont été effectuées à Comines, trois à Warneton et une au Bizet.

Une saisie importante

Lors des visites domiciliaires, onze personnes ont été interpellées et privées de liberté. Il s'agit de dix hommes et une femme, âgés entre 20 et 52 ans. Tous sont des membres présumés du réseau, en tant que vendeurs ou consommateurs des substances illicites. D'importantes quantités de produits stupéfiants et d'argent liquide ainsi que du matériel informatique et des véhicules ont été saisis.

La réalisation de cet important coup de filet a nécessité une mobilisation importante des effectifs cominois. Pour l'occasion, ceux-ci ont aussi pu compter sur le renfort des polices locales de La Louvière, du Tournaisis, du Val de l'Escaut, de Mouscron et de la police boraine, du corps d'intervention du Hainaut, et de l'appui canin de la police fédérale et des douanes belges. Vu la proximité de la frontière, l'enquête a aussi nécessité la collaboration des services de police français pour des ramifications dans le département du Nord.

Le trafic supposé concernait plusieurs types de produits stupéfiants (marijuana, cocaïne et héroïne). Certains espaces publics étaient régulièrement squattés tant par les consommateurs que par leurs fournisseurs, notamment les parkings et les abords de la Maison des jeunes de Comines, le pont-frontière ou le plateau de la gare.