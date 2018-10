Comblain-au-Pont: l'avocat du pompiste demandera sa libération mardi

Pascal Rodeyns, l'avocat du pompiste de Comblain-au-Pont va demander sa libération a-t-il confirmé au micro de la RTBF. Pour Me Rodeyns, il s'agit d'"un homme de 72 ans, sans antécédent judiciaire qui ne représente absolument pas un danger pour la société."

Une demande de libération conditionnelle sera donc déposée ce mardi. Dominique Castronovo reste, pour l'instant, inculpé de meurtre. Cette qualification pourrait aussi être modifiée en fonction des auditions, notamment celle du pompiste. Me Rodeyns, son avocat, livre son témoignage. "Il a eu les auteurs en face-à-face dans le magasin. Il n'a pas fait feu. Il a fait feu à l'extérieur vers les roues de la voiture pour immobiliser celle-ci et permettre l'arrestation des voleurs. Plusieurs balles ont été tirées et manifestement, l'un des occupants a été touché mortellement."

Le 4 octobre dernier, vers 4h du matin, cinq individus encagoulés ont tenté de braquer la station-service Total située rue Poulseur, à Comblain-au-Pont. Le gérant de l'établissement qui se reposait à l'étage au moment des faits a alors fait fuir les malfaiteurs avant de se munir d'une arme à feu. Il s'en est servi pour tirer à plusieurs reprises sur le véhicule à bord duquel les braqueurs ont pris la fuite.

Selon le parquet de Liège, une des balles a alors atteint un des malfaiteurs qui a fini par succomber à ses blessures. Deux autres suspects ont été interpellés par la police samedi matin.