Combien de cas de coronavirus détectés dans votre commune ? Voici les chiffres de ce jeudi (carte interactive)

Le nombre de tests en laboratoire c’est, avec le matériel médical, le nerf de la guerre contre le coronavirus ces dernières semaines. Ce samedi, on apprenait que les laboratoires belges ont désormais la capacité de réaliser 10.000 tests par jour.

Cette semaine, on approche des 5000 par jour. Au total, depuis début mars, les laboratoires belges ont procédé à environ 90.000 tests.

Le nombre de cas de coronavirus détectés après un test en laboratoire n’est donc pas le meilleur indicateur de l’évolution de l’épidémie dans notre pays. Car, plus on effectue des tests, plus le nombre de cas augmente.

Ramené sur 1000 habitants

Dans ce contexte, Sciensano a diffusé sur son site internet un fichier présentant le nombre de cas positifs par commune. Nous vous reproduisons ces chiffres bruts sur la carte ci-dessous. L’occasion de savoir qu’il y a eu, en date du 5 avril, 927 cas identifiés à Anvers et 9 à Aiseau-Presles. Mais que valent ces chiffres quand on sait que, selon les dernières données disponibles sur le site de Statbel, Anvers compte 525.935 habitants et Aiseau-Presles 10.743 ?

C’est pourquoi, afin de mettre les choses en perspective, nous avons ramené le nombre de cas détectés à une population de 1000 habitants. Et ce pour chaque commune de Belgique. On le voit dans la carte en tête de cet article, le résultat est bien différent. Les foyers des provinces du Hainaut et du Limbourg ressortent en bleu plus foncé.

Attention, comme la Belgique ne réalise pas de dépistages massifs, ces chiffres ne représentent donc que les cas les plus sérieux de la maladie, nécessitant souvent une hospitalisation.

Votre commune apparaît en grisé sur la carte ? C’est parce que moins de cinq cas y ont été recensés. Dans ce cas-là, Sciensano ne donne pas davantage de précisions. Notons qu’on trouve aussi des communes qui comptent officiellement 0 cas identifié.

►►► À lire aussi : Le point sur les hospitalisations pour cause de coronavirus