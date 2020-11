Combien Bruxelles compte-t-elle de sans-abri ? Un dénombrement a eu lieu cette nuit

Combien Bruxelles compte-t-elle de personnes sans-abri et mal logées ? Pour le savoir, Bruss’Help, l’organisme qui coordonne les dispositifs d’aide et d’insertion, a organisé ce lundi entre 23 heures et minuit, un dénombrement. L’idée, c’est de faire une photographie de la situation à un moment précis. On compile donc les données recueillies dans les différentes structures : maisons d’accueil, centres d’hébergement d’urgence, squats, etc. Et on y ajoute un comptage nocturne des personnes qui dorment dans la rue. 200 professionnels du secteur ont participé à l’opération.

Compter les personnes qui dorment en rue

Il sonne 23 heures, à deux pas de la gare du midi. C’est une nuit d’automne qui flirte avec les 10 degrés. Curieusement douce et silencieuse. Déborah Oddie, directrice de la maison d’accueil l’Escale et Daan Vinck, responsable du centre de jour "Hobo" étudient la carte de la zone qu’ils doivent sillonner : "De préférence, ça se fait à pied", explique Deborah, "pour pouvoir repérer les personnes dans les coins les plus cachés, aller sur les petites places, regarder derrière les buissons". L’objectif, c’est de compter, "surtout pas de les déranger. D’ailleurs, on n’a rien à offrir ce soir. On est ici pour enrichir des données", rappelle Daan.

Dans le tableau à remplir, il faut pourtant être aussi précis que possible, détailler si c’est un homme, une femme, des enfants. Une fourchette d’âge ? "Evidemment, ce n’est pas évident, surtout si les personnes sont roulées sous les couvertures". On traverse le quartier, de long en large, scrute les abords d’une église, d’un chantier, l’entrée d’un immeuble. Mais les rues sont quasiment désertes. Seuls quelques chats errent au milieu des poubelles. De vieux cartons gorgés d’eau traînent sur une petite place. "Ces traces, il faut les noter ?" s’interroge Déborah… "Non, elles datent déjà apparemment".