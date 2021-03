Collier connecté pour les vaches, robot laveur d'étable… Bienvenue dans la ferme 2.0

Le smartphone plutôt que la fourche

Christophe Hut est le gérant de la ferme du CARAH. Quand il doit s’occuper de ses vaches, il sort son téléphone de sa poche "et hop, c'est parti": un robot rouge, sorte de R2D2 version champêtre, se met en action. "Il repousse la nourriture vers les vaches. Grâce à ce robot, les bêtes mangent mieux et nous avons un lait de meilleure qualité." Le nettoyage de l’étable aussi est automatisé, "cela permet d’économiser plusieurs heures par jour."

Dans cette ferme expérimentale, tout est connecté, même les animaux ! Un collier relève en temps réels les paramètres de toutes les vaches : "on peut voir combien de fois elles ruminent, comment elles se déplacent." S’il y a le moindre problème, Christophe reçoit une alarme sur son smartphone : "environ 40% de mon travail se fait derrière un écran. Ça devrait bientôt passer à 50%. C’est inévitable, il faudra de plus en plus jouer avec son clavier et sa souris pour gérer son troupeau."