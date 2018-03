Colfontaine: un arsenal de quinze armes à feu saisi lors de perquisitions, deux personnes interpellées

Une opération judiciaire, qui a mobilisé 25 enquêteurs et l’aide du service canin, s’est déroulée ce mercredi 21 mars sur le territoire de la commune de Colfontaine.

L’opération a débuté à 5 heures ce matin ciblait trois adresses différentes ainsi qu’un box de garage. Elle a permis la saisie de quinze armes à feu de tout calibre chez des suspects (un pistolet-mitrailleur UZI 9mm et un Scorpio 7,65mm, deux riot-gun, une carabine Winchester, sept armes de poing dont cinq sont soumises à une autorisation de détention, une fusil à verrou et un fusil de chasse (tous deux signalés volés), un fusil sans pièces mobiles, quelques centaines de munitions de tout calibre en vrac et en boîtes, des chargeurs garnis pour les pistolet-mitrailleur, matraque télescopique et bombe lacrymogène.

L’intervention a été menée avec la collaboration des Unités Spéciales de la Police Fédérale et des enquêteurs de la Zone de Police Boraine.

Elle est le résultat d’une enquête qui porte sur la détention d’armes prohibées (qui étaient auparavant reprises dans la catégorie des armes de guerre) par des personnes domiciliées sur la commune de Colfontaine.

Deux personnes ont été interpellées et privées de liberté pour une mise à disposition du juge d’instruction.