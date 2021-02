Colfontaine : ils détenaient du cannabis et une trentaine d'Airpods contrefaits

Alors qu’elle patrouille ce mercredi vers 20H30, une équipe du Service Intervention de la Police Boraine a l’attention attirée par un cyclomoteur qui circule phares éteints alors qu’il fait déjà nuit.

Lors du contrôle du conducteur et de sa passagère, interpellés par une forte odeur de cannabis, les policiers procèdent à une fouille plus approfondie, elle débouchera sur la découverte d’un poing américain et d’un sachet de 23 grammes de cannabis.

Les intéressés sont privés de liberté et, en continuant leurs recherches via le centre de communication de la Police, les forces de l’ordre apprennent que les intéressés sont connus de leurs services et que leurs noms figurent dans de nombreux dossiers en cours.

Des perquisitions sont alors réalisées à leurs domiciles respectifs. Celles-ci permettront la découverte de 20 grammes de cannabis, d’une balance de précision, de nombreux GSM ainsi qu’une caisse contenant une trentaine d’AirPods contrefaits.