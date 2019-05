Colfontaine: Bientôt la fin des visites médicales au centre Arthur Nazé?

Si vous habitez les communes de Quaregnon, Colfontaine ou Hensies, c'est un lieu que vous devez connaître. Depuis les années 60, le centre de santé Arthur Nazé accueille les enfants qui passent leur visite médicale. Le bâtiment vieillit mal, à tel point que l'Office National de l'Enfance (ONE) a reçu des plaintes. Une visite de contrôle a eu lieu sur place. Le rapport pointe une série de manquements. Des travaux sont indispensables, si le centre veut poursuivre son activité sur place. Ces travaux auront-ils lieu? Nous nous sommes procuré le rapport de l'ONE. La liste de problèmes techniques est longue. On y trouve des « petits soucis » tels que fuites d'eau, portes qui ne ferment plus, planches de WC cassées, carrelages à remplacer...Le rapport épingle aussi la présence de « châssis pourris », ou encore de taches d'humidité pouvant entraîner des moisissures. « J'émets certaines craintes quant à la santé du personnel, des familles et de leurs enfants », déclare le conseiller en prévention en charge de la visite. Plusieurs pièces sont « condamnées ». « En fait, un seul circuit de visites médicales - sur les deux - est encore utilisable », nous explique un membre du personnel. Des salles d'attente, bureaux d'infirmière, locaux d'examen sont « hors service ».



Luciano D'Antonio (PS) - © Charlotte Legrand Des réactionsLes autorités communales de Quaregnon ont décidé de ne plus envoyer les écoliers au centre Arthur Nazé. Les petits Quaregnonnais iront à Frameries d'ici la fin de l'année scolaire. Et les enfants scolarisés à Colfontaine? « L'ONE n'a pas réclamé la fermeture du centre. Il n'est pas dangereux, nous avons les attestations des pompiers, de Vinçotte, du réparateur de chaudière. Le bâtiment est simplement vétuste », tranche le bourgmestre Luciano D'Antonio (PS). Il se dit « surpris, et déçu » par la tournure qu'a pris ce dossier. « Les choses n'ont quasiment pas bougé depuis les années 60, mes prédécesseurs auraient pu demander des subsides, pour faire des travaux. Moi je suis dans l'intercommunale depuis 5 ans, et je me fais clouer au pilori! »

Une seule salle d'attente accessible - © C Legrand Le bourgmestre affirme ne pas avoir été mis au courant du caractère urgent des réparations. « C'est pourtant le cas depuis très longtemps... » glisse un membre du personnel. En mars dernier, les employées s'étaient croisé les bras pour dénoncer la situation . « Cela fait plusieurs mois que nous essayons de mettre les choses à plat. Force est de constater que l'on ne veut pas nous rencontrer », poursuit Stéphane Rybczak, de la CGSP-Admi. Il se dit inquiet pour la survie du centre, pour le personnel qui y travaille, mais aussi plus globalement pour le service offert au public. « Ces visites médicales, tout près de chez eux, c'est parfois la seule occasion pour les enfants, de rencontrer un médecin. On parle de santé publique, et de qualité d'accueil. Quand vous lisez qu'il y a des moisissures potentiellement dangereuses...c'est inquiétant ». Le centre est géré par une intercommunale, réunissant les communes de Quaregnon et de Colfontaine. Les bourgmestres devraient se voir prochainement, pour aborder l'avenir du centre. Les travaux ne pourront être réalisés que si chacun met la main au porte-feuille. Pour l'instant, la partie est loin d'être gagnée.