Colfontaine : à 157 km/h au lieu de 50 devant l'Hôtel de Police !

Face à cet "exploit", trois fois la vitesse autorisée tout de même, Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière de la Police Boraine, a tenu à rappeler qu’ "en cette période de Covid, il est également important de continuer la lutte contre l’insécurité routière et ainsi éviter des accidents et des tués supplémentaires sur nos routes".

De la provocation ?

"Imaginez que le radar mobile qui a relevé l’infraction était placé en face de l’hôtel de police !", soulève Bertrand Caroy. "À plus de trois fois la limite autorisée, c’est d’office la case tribunal. Avec à la clef, une solide amende et un retrait de permis. C’est le juge qui définira le montant de cette amende et la durée du permis. Cette attitude irresponsable en pleine période Covid, alors qu’il faut absolument éviter d’encombrer les hôpitaux, ne jouera certainement pas en faveur du conducteur. Ça risque de lui coûter vraiment cher". L’infraction a été relevée à 17h52. Or, même si des règles sanitaires sont d’application, les déplacements ne sont pas limités. Et même si c’est une semaine de vacances, à cette heure-là, il y a de la circulation. "Si ce n’est pas de la provocation, c’est en tout cas une attitude inacceptable", conclut Bertrand Caroy.