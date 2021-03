Climat: mise en place d'un comité scientifique pour alimenter le débat démocratique en Région bruxelloise

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert, en première lecture, à la mise en place d'un comité d'experts scientifiques indépendants qui produira annuellement un rapport pluridisciplinaire destiné à alimenter le débat démocratique sur les mesures prises par la Région-capitale en lien avec ses objectifs climatiques, a annoncé mardi le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo).

Objectif : une réduction de minimum 40% de ses émissions de gaz à effet de serre

La Région bruxelloise s'est fixée d'ambitieux objectifs climatiques, à savoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de minimum 40 % d'ici 2030 et approcher la neutralité carbone en 2050. Ces objectifs climatiques ont été coulés dans une ordonnance, qui prévoit aussi d'instaurer une nouvelle gouvernance climatique, a justifié mardi le ministre Maron.

"La lutte contre le réchauffement climatique est collective et impliquera des changements sociétaux de grande ampleur. Il est essentiel que les réformes que nous lançons et les mesures que nous prenons pour sauver le climat fassent l'objet d'un débat démocratique permanent, alimenté sur des bases scientifiques indépendantes et multidisciplinaires" a-t-il commenté.

Des experts climatiques indépendants

Concrètement, ce comité sera composé de six à huit experts dans le domaine des sciences du climat et des politiques urbaines (économiques, sociales, environnementales, territoriales, etc.). Pour assurer leur indépendance, l'arrêté prévoit que ceux-ci ne puissent exercer, pour la durée de leur mandat, aucune activité, rémunérée ou non, au sein d'un cabinet ministériel, d'une administration ou d'un organisme d'intérêt public compétents en matière d'environnement ou d'énergie.

Un rapport annuel publié chaque année

Ce comité évaluera, chaque année, la mise en œuvre et la pertinence des politiques publiques régionales au regard des objectifs et principes climatiques inscrits dans l'ordonnance climat (justice sociale, participation citoyenne,...). Ce rapport annuel apportera un éclairage neutre et objectif sur la trajectoire climatique bruxelloise pour guider l'action du gouvernement vers une Région bas carbone. Il sera soumis au parlement, aux différents conseils consultatifs bruxellois (Conseil de l'Environnement, Conseil économique et social, etc.) et aux citoyens.

Pour mener à bien ses missions, le comité disposera de son budget propre et d'un secrétariat exerçant son travail en toute indépendance. Il pourra faire appel à d'autres experts, consulter les avis d'autres conseils ou encore solliciter la coopération des services publics bruxellois, notamment pour obtenir des données.