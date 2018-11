Climat : des lycéens dénoncent l'égoïsme des adultes (vidéo)

Ils étaient plus d'une centaine à se réunir au rond-point Schuman, à Bruxelles. Une manifestation organisée par des élèves de l'Ecole européenne de Bruxelles II. Rejoints par des étudiants d'autres écoles, ils ont séché les cours pour lancer à un appel aux adultes et au monde politique. Alors que d'autres manifestent contre la hausse des prix des carburants, eux, ils réclament un changement radical des habitudes de vie et des politiques plus strictes pour lutter contre la pollution.

"Il y a une quantité incroyable de preuves que le réchauffement de la planète est un problème plus qu'urgent, et pourtant personne ne semble s'y intéresser. Nous demandons une action politique, nous demandons que les faits soient reconnus et, plus que tout, nous demandons notre droit à l'information sur le sujet." expliquent-ils sur la page Facebook de l'événement.

La manifestation s'inscrit dans le cadre du projet "Generation Z. Our Future Compromised", sur lequel les jeunes planchent depuis deux ans. "Nous avons demandé aux Nations Unies de publier des données en ligne, car il y a trop peu d'information claire. Nous n'avons même pas une idée du nombre de particules de CO2 dans l'atmosphère, alors que c'est primordial pour savoir combien de temps il reste avant qu'il ne soit trop tard. Hier, il y a encore eu un mini-tsunami à Tenerife. Ce sont tous des signes du changement climatique", a déclaré un représentant des étudiants.