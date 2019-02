Climat: 430 écoles wallonnes et bruxelloises "baissent les watts" ce mardi

Un gros pull, voire une écharpe, un bonnet et des gants pour les plus frileux, voilà la tenue que porteront les élèves de 430 écoles de Wallonie et de Bruxelles ce mardi. Ils participeront à l'opération "Baisse les watts", initiée par l'asbl Good Planet. Ces écoles se sont engagées à diminuer le thermostat d'un ou deux degrés, le temps d'une journée de sensibilisation. "Ce sera surtout l'occasion de parler en classe du réchauffement climatique et de toutes les mesures qu'on peut prendre pour lutter contre le phénomène", insiste Nathalie Laurent, directrice de l'école communale de Tangissart, qui se mobilise pour l'occasion. Elle tient d'ailleurs à rassurer les parents, un peu inquiets à l'idée d'envoyer leurs enfants dans une école insuffisamment chauffée : "Ce n'est qu'une diminution d'un ou deux degrés, ils ne sentiront pas la différence".