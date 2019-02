Climat : 200 à 300 jeunes manifestent à Namur

Plusieurs centaines de jeunes, issus des écoles secondaires de Namur, se sont rassemblés jeudi matin sur la place d'Armes. D'abord silencieux et immobiles, les étudiants se sont ensuite regroupés pour former un cortège qui a pris la direction de l'hôtel de ville de Namur. Peu de cris et de pétards, la manifestation s'est plutôt déroulée dans le calme. Sur les pancartes brandies par certains étudiants, on peut notamment lire "Make our planet great again" ou encore "Changeons le système, pas le climat!". Arrivés devant le Parlement wallon, les manifestants ont voulu entrer dans le bâtiment, mais un cordon de policiers leur a interdit l'accès.