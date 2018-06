Clavier: un blessé grave dans un accident impliquant cinq personnes dont trois enfants

Un accident de circulation impliquant deux véhicules s'est produit mardi soir dans la commune de Clavier, dans la province de Liège, a-t-on appris mercredi auprès des pompiers de la zone de secours Hemeco. Les cinq personnes ont été transportées à l'hôpital.

Les pompiers de la zone de secours Hemeco ont été appelés vers 19h30 pour un accident de la circulation impliquant deux véhicules. La collision s'est produite au croisement des rues La Campagne et Bouresse. Toutes les victimes habitent la commune de Clavier.

Une mère et ses trois enfants - âgés de 16, 13 et 8 ans - qui se trouvaient dans l'un des véhicules ont été transportés en ambulance jusqu'au CHR de Huy. L'adolescent de 13 ans a été plus gravement touché.

Le conducteur du second véhicule, grièvement blessé, à été admis au CHU de Liège. La voiture s'étant retrouvée sur le flanc, les pompiers ont procédé à la désincarcération de la victime.