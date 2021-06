Claude cultive les simples à Lillois : "Je veux utiliser les plantes pour leur goût"

En bordure de la parcelle qu’elle cultive à Lillois, Claude s’affaire à la cueillette de fleurs de camomille. "Je vais les utiliser pour tester un velouté de panais à la camomille, explique-t-elle. L’idée est de sortir des usages traditionnels : au lieu de la classique tisane à prendre après le repas, je propose de l’associer avec des légumes, des fruits, histoire d’amener un côté plus insolite". Claude Remacle est tombée dans les plantes quand elle était petite, avec une grand-mère ardennaise et des parents passionnés de nature. "Et comme je fais partie d’une génération qui n’a pas grandi avec internet, quand je m’ennuyais, j’allais dans la bibliothèque de mes parents et je prenais toujours le même livre : "Secrets et vertus des plantes médicinales". J’étais vraiment fascinée", raconte cette mère de famille de 41 ans.

Une herboriste gourmande

Comme beaucoup d’adultes au tournant de leur vie professionnelle, Claude s’est remise en question pendant le confinement l’an dernier et a rapidement compris que c’était vers les plantes qu’elle voulait se réorienter. Elle a donc suivi des cours d’herboristerie, dans le but de cultiver les simples, c'est-à-dire les plantes condimentaires et médicinales. Mais, sans doute parce que son mari est chef cuisinier, lui aussi passionné de plantes aromatiques, elle a préféré cultiver les plantes pour leurs saveurs, plutôt que pour d’éventuelles vertus thérapeutiques. "Je ne veux d’ailleurs pas rentrer dans le débat de l’herboriste face au médecin ou au pharmacien : mon objectif est vraiment d’utiliser les plantes pour le goût, la curiosité que ça peut amener, le côté insolite. Mais en faisant bien attention aux propriétés des plantes, à leurs principes actifs", se défend-elle. Pas question par exemple d’abuser de la reine-des-prés, qu’elle affectionne beaucoup, si on prend déjà de l’aspirine pour fluidifier le sang, vu que les deux contiennent le même principe actif.