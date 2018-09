Le zoning d'IDEA se renforce: cinq sociétés viennent d'investir au cœur du Hainaut. C'est le cas notamment de Clarebout Potatoes.

Cette société qui produit des frites surgelées et des flocons de pomme-de-terre est déjà implantée à Warneton, dans l'entité de Comines, et en Flandre à Nieuwkerke.

Clarebout Potatoes étend ses activités à Frameries cette fois, où elle possède déjà deux hangars de stockage. Elle prévoit la création de 18 emplois et un investissement de 8,6 millions d'euros. La société occupe déjà 1200 personnes.

Clarebout Potatoes, pas la meilleure amie des riverains

Nuisances sonores et olfactives sont leur lot quotidien. Et la semaine dernière, c'est la station d'épuration qui a débordé. La police de l'environnement s'est rendue sur place pour constater l'écoulement des eaux, des rejets qui se terminent souvent dans la Lys. L'entreprise avait promis de renforcer les contrôles sur le mécanisme mis en cause.