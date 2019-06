Clarebout : la Région Wallone fait appel de la décision du Tribunal civil de Mons

Au lendemain de la décision du Tribunal d’appel de Mons autorisant la société Clarebout Potatoes à poursuivre la construction d’un congélateur géant sur le site du zoning de Frameries, le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Carlo Di Antonio (CDH) indique qu’il fait appel de cette décision. Pour lui, le motif invoqué par le Tribunal montois n’est pas valide.

On l’apprenait hier, le Tribunal de civil de Mons autorisait la société Clarebout Potatoes à poursuivre les travaux déjà entamés d’un centre logistique ainsi que de plusieurs frigos destinés à conserver des frites congelées sur le site du zoning industriel de Frameries près de Mons. La raison invoquée, une réaction tardive du ministre Carlo Di Antonio (CDH) prise en date du 24 mai dans le but de stopper les travaux. Un motif jugé aujourd’hui non recevable par le ministre qui indique vouloir faire appel.

►►►Lire aussi : Frameries : le chantier du congélateur de l'usine Clarebout peut reprendre, selon la justice

Pou rappel, Clarebout Potatoes a déjà installé deux hangars sur le site et avait introduit deux permis. Une scission qui n’a pas lieu d’être selon le ministre. Un autre permis avait ensuite été introduit pour le centre logistique et les frigos. Pour le ministre, les projets ne peuvent pas être scindés étant donné qu’il est alors impossible d’évaluer leur impact global sur l’environnement.

De plus, le Tribunal invoquant une procédure du ministre tardive pour suspendre les travaux ; le ministre répond. Par voie de communiqué, il explique : "le tribunal civil de Mons fonde en réalité son appréciation sur une chronologie ne tenant pas compte de la nécessité d’un second affichage public en raison d’une erreur commise par les autorités communales concernant l’information aux citoyens. Suite à ce manquement, la Région a sollicité un nouvel affichage". Pour lui, le motif du Tribunal n’est donc pas valide. Il va donc faire appel de cette décision.