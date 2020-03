Clabecq : première pierre du Quartier des Confluents sur l'ancien site des Forges

L’ancien site des Forges de Clabecq poursuit sa reconversion.

Plus de vingt ans après la faillite de l'’entreprise sidérurgique, le projet de réhabilitation du terrain connaît une nouvelle phase. Ce jeudi, devant un parterre impressionnant d’invités, partenaires publics et privé ont officiellement posé la première pierre du futur Quartier des Confluents, près du canal. Un quartier important qui accueillera du logement, des commerces, de l’horeca, des loisirs et des services. Il s’étendra sur 12,6 hectares. Cette phase du Master Plan symbolisera le renouveau de Tubize.

"C’est un jour important pour Clabecq, Tubize et tout l’ouest du Brabant wallon", souligne le socialiste Michel Januth, bourgmestre de Tubize. "Le privé injecte environ 160 millions d’euros dans le projet ; mais le public assure le financement et la concrétisation des alentours, dont le boulevard urbain et les autres connexions avec la ville. Ce projet va redynamiser Tubize, attirer de nouveaux habitants et créer de l’emploi".

671 logements

Véritable nouvelle entrée de ville, le quartier comprendra des bâtiments modernes et écologiques incluant des appartements de différents standings, des résidences-services et des flats-services. "Dans cette phase du projet, nous proposerons 671 logements", explique Olivier Waleffe, patron de Duferco-Wallonie. "Nous aurons des commerces de grande qualité et de marques, grâce au Tubize Outlet Mall. Mais aussi des commerces de proximité pour les habitants". Parmi les autres fonctions prévues : une crèche et des espaces récréatifs (piste de karting électrique et mur d’escalade).

L’enjeu de la mobilité

"La mobilité douce a une place importante dans le projet. Nous devons diminuer la place de la voiture", commente le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry. Piétons et cyclistes bénéficieront de sites propres. Mais il y aura aussi des connexions (douces) entre Les Confluents et la vieille ville", assurent les différents partenaires du projet.

Reste la question des liaisons avec les axes routiers existants. "Pour désengorger la ville, il faudra surtout concrétiser le projet de contournement routier de Tubize", affirme le CDH André Antoine. Le député wallon d’opposition reproche au ministre wallon compétent de ne pas trancher et de laisser planer l’incertitude quant à la réalisation du projet routier.

"André Antoine sait qu’il y a des questions budgétaires qui doivent être gérées et que cela n’est pas simple au niveau infrastructures", rétorque le ministre Ecolo Philippe Henry. "Mais il est clair que j’ai l’intention de proposer au gouvernement wallon de maintenir ce projet. Celui-ci devra préciser la liste des infrastructures prévues dans les prochaines semaines et je proposerai que le contournement de Tubize en fasse partie, car cela fait partie d’un tout. Il ne faut pas créer un engorgement supplémentaire dans la commune". Le projet de contournement de Tubize devrait donc voir le jour, en principe. Contrairement à celui de Perwez, commune d’André Antoine, que le gouvernement wallon a récemment enterré, au grand dam de l’élu CDH.

Projets économiques

L’ancien site des Forges totalise environ 87 hectares. Un quartier d’habitations est déjà presque terminé. Celui des Confluents devrait être inauguré dans quelques années. Mais un parc d’activités économiques devrait également être construit par la suite, ainsi que d’autres bâtiments dont l’affectation n’est pas encore confirmée. Il est question notamment d’un projet scolaire provincial. L’ensemble de la reconversion du site prendra encore une douzaine d’années, voire plus. A terme, 2.500 logements sont programmés. Pour accueillir quelque 6.000 personnes.

Les différents projets permettront aussi de créer des emplois. Environ 750 selon certaines sources. Une petite revanche sur un passé industriel qui a laissé des milliers de sidérurgistes sur le carreau.