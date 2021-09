Clabecq : la phase 2 du chantier du Quartier des Confluents sur le site des anciennes Forges est lancée

C’est une nouvelle étape dans la reconversion du site des anciennes Forges de Clabecq.

En effet, c’est aujourd’hui le début de la deuxième phase du chantier du "Quartier des Confluents", un quartier polyfonctionnel, ultramoderne, près du canal et de la Senne. On y trouvera du logement, de l’Horeca, des services, ainsi qu’un énorme complexe de boutiques "Outlet".

Le site est dépollué. Les terrassements sont faits. Le constructeur peut donc entamer cet énorme chantier. Au programme :

670 logements, une résidence-service pour seniors, des bureaux, une crèche, un centre médical et des commerces, dont un énorme complexe "Outlet Mall" qui devrait s’ouvrir en septembre 2023. "C’est en fait une promenade à ciel ouvert", explique Pascal Seret, un des promoteurs privés du nouveau quartier et partenaire des acteurs privés et publics de la reconversion du site industriel. "Il y aura 80 boutiques. Des boutiques de moyen haut de gamme. Peut-être quelques magasins de luxe. Ce sont des commerces où l’on vend des vêtements de la saison précédente avec des ristournes de 30 à 70%".



Polyfonctionnel, le site se veut aussi écologique, avec une toiture verte, de la permaculture et de la mobilité douce. "On a voulu faire un quartier très vert, dans lequel les habitants pourraient très bien faire tous leurs déplacements en mode doux, sans voiture", poursuit le promoteur. "Ils auront en effet tout à disposition dans le quartier. Ils seront à 800 mètres de la gare. Ils pourront aussi facilement se déplacer à pied ou à vélo de Clabecq à Tubize".

Les partenaires publics collaborent aux défis de mobilité. "Le site et ses alentours comportent aussi tout le réseau d’infrastructure au niveau routier", explique le bourgmestre Michel Januth. "Il y aura le nouveau Boulevard Urbain, avec le passage au-dessus du chemin de fer. Ce qui permettra de supprimer le passage à niveau de Clabecq. Sans oublier tout le réseau structurant de voiries à l’intérieur du site qui doit aussi être réalisé".



Restera à concrétiser les connexions au futur contournement de Tubize, un contournement qui s’effectuera par phases, à partir de 2023, si rien ne change !