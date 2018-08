Cité des Métiers à Charleroi: une étape décisive vient d'être franchie

C'est une étape administrative mais néanmoins décisive qui vient d'être franchie pour la mise en place de la Cité des Métiers, à Charleroi. Les différents réseaux d'enseignement viennent de se céder mutuellement leurs droits d'occupation des bâtiments.

L'officiel, le provincial et le libre laissent donc de côté leurs différences pour le bien commun et la réussite du projet.

C'est une petite révolution quand on connaît l'histoire et l'évolution des réseaux d'enseignement en Belgique. D'un côté, l'officiel et le provincial avec le site de l'UT, le bâtiment Roullier. De l'autre, le libre avec les Aumôniers du Travail. Tous feront partie de la Cité des métiers qui aura pour but de revaloriser les métiers techniques, industriels et de la construction.

Pour que le projet fonctionne, il fallait faire tomber quelques barrières. "La frontière des réseaux disparaît et ils vont partager ensemble, au quotidien, pendant plus de 30 ans, leur matériel pédagogique, leurs équipes pour créer ensemble une école inter-réseaux des métiers, explique Olivier Marchal, le directeur de la Cité des Métiers. Ils ont décidé qu’ils allaient travailler ensemble pour que les citoyens puissent se qualifier à l’avenir."

Quand sera-t-elle opérationnelle cette Cité des Métiers ?

L'objectif, c'est 2022. Les travaux à réaliser seront importants. Et mettre en commun les bâtiments, les programmes, les outils de formation… cela prend du temps. "Cela représente 55.000 m², soit – en surface – la superficie de la pyramide de Khéops plus celle d’un terrain de foot… C’est énorme ! En 2022, on aura mis huit ans pour tout réaliser. En plus des murs et des plans, on doit se mettre ensemble (chefs d’atelier, directeurs-trices) pour voir comment on va fonctionner ensemble. Cela demande des discussions mais on est confiant : on aura les budgets ! Maintenant, nous suivons les établissements scolaires pour créer cette école."

Le premier pôle de formation, en soudure, ouvrira lui déjà dès l'an prochain sur le site des Aumôniers du Travail.