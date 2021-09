Circulation à nouveau interrompue entre Gembloux et Ottignies : un affaissement des voies, dont la stabilisation prendra plusieurs jours

Le trafic ferroviaire est à nouveau interrompu sur la ligne 161 entre Gembloux et Ottignies à cause d'un nouvel affaissement de talus sous les voies à Mont-Saint-Guibert. Là où les intempéries de juillet avaient déjà provoqué de gros dégâts.

►►► Les impacts sur le trafic ferroviaire suite à l'interruption de la circulation des trains entre Gembloux et Ottignies

La ligne a été rouverte il y a une dizaine de 10 jours. Après un chantier de 6 semaines. L'effondrement s'est produit à un endroit où Infrabel n'avait pas encore travaillé. Sur deux autres talus qui soutiennent les rails. "Ce sont des talus sur lesquels on n'avait pas encore travaillé", explique Jessica Nibelle, la porte-parole d'Infrabel . "A cause des inondations, il y avait encore pas mal d'eau dans les terres. Mais il va falloir procéder aux analyses pour comprendre les causes parce que, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi les terres se fissurent à certains endroits. Les équipes d'Infrabel et les ingénieurs sont en train de mener ces analyses pour comprendre les causes de ces fissures avant d'entamer les travaux structurels de stabilisation."

Ces nouveaux travaux de stabilisation devraient prendre plusieurs jours. Les trains ne circuleront donc de nouveau pas sur la ligne le temps de ce nouveau chantier

Les perturbations sont évidemment au rendez-vous. Le service de bus alternatif en place sur le trajet Gembloux - Ottignies est maintenu, et une déviation est prévue entre Namur et Ottignies. Les voyageurs qui voyagent entre Namur et Ottignies sont invités à reporter leur voyage s'ils en ont la possibilité. Tous les détails et informations sont accessibles sur les canaux de communication de la SNCB.