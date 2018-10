Ciply-Pâturages: Elia démone une vieille ligne à haute tension sur huit kilomètres

Elle datait de 1932 et elle est en train de disparaître entre Ciply et Pâturages, dans la région montoise. Cette liaison électrique aérienne compte 66 pylônes sur une distance de huit kilomètres. Elle présentait d'importants signes d’usure. C'est ce qui a poussé Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, à démonter cette ligne à haute tension.

Des pylônes découpés aux ciseaux

Ce mardi, à Frameries, on pouvait notamment assister à la destruction de deux premiers pylônes. Une grue télescopique a soulevé par la tête ces structures métalliques, avant qu'elles soient découpées en morceaux par des ciseaux hydrauliques.

Cette liaison aérienne de 70 kV traverse les communes de Mons, Quévy, Frameries et Colfontaine. La suppression de la ligne a été rendue possible grâce à la collaboration avec Ores, qui assure, à court terme, la sécurité d’alimentation de la région. Mais, à terme, Elia souhaite réinstaller une nouvelle ligne à haute tension entre Ciply et Pâturages, probablement souterraine.

Trois opérations durant la phase finale

Le chantier a débuté par une première intervention sur la liaison en septembre 2017: l'enlèvement de deux câbles à titre préventif. En mai dernier, on a installé des portiques en bois permettant de soutenir les câbles qui viendraient à glisser ou tomber lors du démontage. Pour cette phase finale, trois opérations sont prévues:

1. Le tirage des conducteurs : les câbles sont placés sur des poulies autour desquelles le conducteur est enroulé à l’aide une bobine.

2. Le démontage des pylônes avec une grue télescopique. En fonction de la taille du pylône, il sera démonté en un ou plusieurs morceaux.

3. Le démantèlement des fondations soit par grue télescopique, soit au moyen d’un marteau-piqueur, en fonction de la profondeur de la fondation.

Encore cinq mois de travaux

D’après l'agenda prévisionnel, le chantier devrait durer cinq mois, c’est-à-dire jusqu’au premier trimestre 2019.

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension Elia gère actuellement plus de 8495 km de lignes et de câbles souterrains. La répartition actuelle est d'environ 5300 km de liaisons aériennes et de 3200 km de lignes souterraines.