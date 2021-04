Cinquante-neuf nouveaux logements passifs à Forest

Avec quarante-six logements de trois chambres ou plus, ce projet répond à la demande de nombreuses familles avec enfants qui trouvent difficilement à se loger à Forest. Au total, les Huileries (situées dans le bas de la commune, sur l’avenue du même nom) proposeront trente-cinq logements sociaux (gérés par la SISP Foyer Sud) et vingt-quatre logements moyens communaux ainsi qu’une crèche. Ces appartements passifs sont pourvus de balcons ou terrasses. Les façades allient le bois et le béton en y ajoutant un jeu de couleurs.

Pour Catherine François et Alitia Angeli, Présidente et Vice-présidente du Foyer du Sud, "les charges mensuelles des locataires seront réduites tout en assurant un confort maximal. Ce projet intergénérationnel et durable, principalement dédié aux familles nombreuses, contribue à faire du développement durable dans le logement social". Le site dispose en outre d’une citerne de récupération des eaux de pluie, d’un potager collectif et d’un grand parking pour 144 vélos.

La SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale) a voulu inscrire ce nouvel investissement de près de seize millions d’euros, dans un quartier en plein développement. Pour sa directrice générale adjointe, Dorien Robben, il s’agissait d’accorder une attention spécifique à la mixité sociale et aux multiples fonctions du quartier.

L’attribution de ces logements est en cours de finalisation.