Cinquante jours pour la réfection de la rue Grande à Dinant

Dinant va connaitre un énième chantier. Les commerçants éprouvés ces dernières années par les précédents travaux comme la Croisette, l'égouttage ou les trottoirs sont inquiets. La réfection de la rue Grande en plein centre sera "rapide et transparente" selon la ville.

Dès le 15 avril prochain, un chantier de réfection de la rue Grande et d'une partie des trottoirs débutera à Dinant. Partagé en cinq zones, il s'étalera sur une période de 50 jours calendrier. Les deux axes principaux de Dinant, situé sur la rive droite de la Meuse, seront concernés par ce chantier qui débutera par la rue Grande. Pour la première portion, qui reprend la rue Grande et la rue Alexandre Daoust, l'entrepreneur disposera d'un délai de 30 jours pour réaliser les travaux. "En deux pauses, de 6h à 22h en semaine et de 7h à 16h le week-end, jours fériés et intempéries compris, précise Stéphane Dupont, ingénieur en chef au Service public de Wallonie. Avec cinq nuits possibles de travaux, sur demande de l'entrepreneur et avec accord de la commune. Une prime à l'avancement de 20 000 euros par jour est également prévue avec un plafond de 200 000 euros. Cela implique un malus de 20 000 euros par jour de retard."

Lorsque cette portion sera terminée, l'entrepreneur s'attaquera au second axe situé le long de la Meuse, entre la fin de la Croisette et la Place d'Armes. Pour cette partie, un délai de 20 jours sans bonus ni malus a été fixé. Diverses déviations seront mises en place durant ce chantier estimé à 1 500 000 euros.

Transparence pour faire face aux inquiétudes

Bien conscient de l'inquiétude, de la lassitudes des habitants et des commerçants face à de nouveau travaux qui impactent le centre de Dinant, Bertrand Detal, chargé de communication pour la ville, explique: "Nous allons tout faire pour être transparents dans notre communication. En cas de problème, ils peuvent nous contacter et nous agirons au cas par cas". Pour la ville, qui rappelle que les travaux sont réalisés par nécessité, le centre restera bien accessible pour les véhicules légers alors que des déviations seront mises en place pour le reste du transit: "Les routes sont accessibles, les trottoirs aussi et donc les commerces. Il y a des parkings en périphérie de la ville et le temps de trajets à pied est très court. C'est un désagrément mais ce ne sont pas ces travaux qui empêcheront la saison (touristique notamment) de commencer".

Et la Ville met par exemple en exergue le marché hebdomadaire qui a déménagé de la rue Grande à la Croisette pour la première fois le week-end passé et a fait le plein.

Pour toute information précise sur tous les travaux, un site existe, il faut se rendre sur travaux.dinant.be