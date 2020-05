Cinq véhicules saisis simultanément à Schaerbeek pour conduite dangereuse

La zone de police Bruxelles-Nord a saisi, samedi, cinq véhicules conduits de manière dangereuse dans un quartier de Schaerbeek. Il s'agit de saisies administratives, des mesures permises sur base de l'article 30 de la Loi sur la Fonction de police, donnant aux forces de l'ordre un outil de plus pour améliorer la sécurité routière.

"Le dispatching de la zone de police de Bruxelles-Nord a reçu un appel, samedi vers 19h45, d'un habitant qui signalait un rodéo organisé entre plusieurs véhicules dans le quartier Pogge à Schaerbeek", a expliqué la zone de police concernée, lundi.

"Une patrouille envoyée sur place a repéré cinq véhicules au feu rouge du carrefour entre la chaussée de Haecht et l'avenue Rogier. Dès que le feu est passé au vert, les cinq conducteurs ont circulé à une vitesse inappropriée et la patrouille a remarqué qu'ils roulaient de manière agressive. Chaque conducteur tentait de démontrer la puissance de son véhicule et plusieurs infractions au code de la route ont été constatées", a-t-elle déclaré.

La patrouille a finalement intercepté les chauffards plus loin sur l'avenue Rogier, découvrant de jeunes conducteurs derrière les volants. Des procès-verbaux ont été établis pour les différentes infractions commises et les cinq véhicules ont été saisis administrativement pour une durée de cinq jours ouvrables.