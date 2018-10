Cinq questions à Xavier Coenen, tête de liste du parti Ecolo à Brugelette

Y’a t-il des plans sur le moyen/long terme concernant l’extension du parc Pairi Daiza ? Quel(s) type(s) de relation(s) doivent entretenir la commune et le parc selon vous?

Xavier Coenen (Ecolo) : "Nous sommes conscients que Pairi Daiza est incontournable à Brugelette, entendue au sens des 5 villages, comme acteur important de la vie économique et touristique. Cette logique industrielle et de profit engendre la nécessité de créer annuellement de nouveaux projets pour attirer toujours plus de monde. Le bât blesse quand l'extension vise l'extra-muros et chamboule la mobilité communale. Ce qui impacte riverains et environnement. Il est essentiel que la commune y ait son mot à dire. La communication entre les 2 instances doit être le maître mot de leur relation. D'ailleurs nous rencontrons sous peu Mr Domb, afin d'avoir directement de sa bouche les informations sur les projets en cours. Par suite de quoi, Ecolo pourra confirmer son positionnement en lien avec le respect de tous les riverains, de la commune, de l'environnement et de la transition écologique. Brugelette est une commune rurale et doit le rester ! Travaillons en ce sens pour la préservation de sa biodiversité"

A Brugelette, le nombre des délits est plus important que dans d’autres communes rurales de Wallonie picarde. Comment comptez-vous améliorer la sécurité dans l’entité ?

Xavier Coenen (Ecolo): "Comme dans toute commune, Brugelette a son lot de délits. Il faut dédramatiser et relativiser les faits, pouvant s’expliquer par l’arrivée d’une moyenne surface et le charroi toujours en augmentation dans nos villages pour les raisons que l’on connait.

Brugelette garde néanmoins un caractère rural où il fait bon vivre. Et avant toute chose, c’est au niveau de la convivialité entre riverains que l’on doit agir. Restaurer une communication entre les gens et les inciter à être attentif et bienveillant les uns envers les autres. Et cela pas uniquement sur les réseaux sociaux qui ont tendance à créer parfois ce sentiment d’insécurité voire de psychose.… Nous n’avons pas besoin de milice policière, nous croyons en des alternatives citoyennes basées sur l’échange. La commune peut agir au niveau de la sensibilisation et la prévention. Elle peut aussi améliorer l’éclairage dans les endroits moins fréquentés, améliorer la salubrité publique qui est aussi vecteur du sentiment d’insécurité."



Rares sont les commerces qui s’installent à Brugelette et ceux qui s’y installent ferment parfois leurs portes au bout de quelques mois. Quelle politique commerciale la commune doit-elle adopter ?



Xavier Coenen (Ecolo) : " La commune doit promouvoir production et consommation locale, offrir une meilleure visibilité aux commerces s'y implantant, les rencontrer pour enrichir les réflexions, favoriser le dialogue entre producteurs et consommateurs, réinstaurer un marché dans chaque village et les y inviter, offrir une vitrine numérique avec facilités organisationnelles via le site internet de la commune ; on pourrait réserver ses courses, un rendez-vous chez le coiffeur, etc. grâce à un panier et un agenda en ligne. Encourager les petits commerçants à proposer des services annexes répondant aux besoins des habitants : livraison, achats groupés, …

La commune doit aussi jouer un rôle dans les accords avec le parc afin d’encourager davantage encore les partenariats entre lui et les petites entreprises. De même avec la moyenne surface pour qu'elle leur dédie un espace. Et il faut harmoniser les taxations entre toutes les entreprises communales en tenant compte des efforts écologiques consentis par chacun ".



Les terres agricoles doivent-elles en partie disparaître au profit de différents projets urbanistiques et touristiques ? Quelle politique d'aménagement du territoire souhaitez-vous mener ?



Xavier Coenen (Ecolo) : " Certainement pas ! Nous sommes une commune rurale et souhaitons le rester. Néanmoins, la commune n’a pas le plein pouvoir pour décider de l’avenir des terres dont elle n’est pas propriétaire.

La réimplantation de zones immobilières sur d'anciens sites industriels est logique mais chasser les agriculteurs de leurs terres au profit d'activités touristiques, ou autre est un véritable non-sens ! Depuis la sédentarisation de l'homme, l'être humain a besoin de ses terres agricoles, cela doit être une priorité pour l’humanité. A l’heure où chacun se doit de faire attention à son bilan carbone, il est indispensable d'avoir des telles zones, conséquentes et de qualité. Il serait aberrant de poursuivre l'industrialisation à tout va comme actuellement.

Pour pouvoir consommer local, Ecolo promeut l’agriculture et donc la préservation des zones agricoles, tout en les encourageant à passer de l’agriculture traditionnelle au BIO. Et la commune se doit d’être un moteur et un facilitateur pour ce faire ".



Quelle est la mesure phare que vous comptez mettre en oeuvre ?

Xavier Coenen (Ecolo) : " Faire de la commune une commune " propre " à tout niveau. Cela se joue au niveau de la gestion administrative, où l’on prône la transparence envers tous les concitoyens : publications rapides des informations sur le site communal, retransmission en direct des conseils communaux, … Au niveau de la salubrité publique : reprendre le ramassage des encombrants, élargir l’offre en matière de containers publics, organiser des conférences sur le " zéro déchet ", utiliser la convivialité comme vecteur vers le mieux vivre, … Au niveau des économies d’énergie ; sensibiliser les consommateurs, prendre soin de nos richesses, … Pour ces 2 niveaux l’administration communale se doit de montrer l’exemple. Au niveau mobilité ; veiller à la sécurité en évitant le tout à la voiture, tout le temps, plus vite, … Mais surtout faire de Brugelette un modèle d’actions mises en place vers la diminution de l’empreinte écologique.

Notre programme cite des mesures pouvant être prises en s’y engageant ensemble ! "



