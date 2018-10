Cinq questions à Vincent Robin, tête de liste du parti "MR#13" à Flobecq

1/ Développer le sport à Flobecq et les infrastructures qu'il nécessite, est-ce une bonne manière de développer le village et d'en renforcer le tissu social ou au contraire un miroir aux alouettes qui risque de coûter à moyen et long terme aux Flobecquois ?

Vincent Robin (MR) : "Il n y’a pas une seule et unique manière de renforcer le tissu social. La culture, les commerces et l’emploi sont aussi des vecteurs du vivre ensemble. Par ailleurs, compte tenu du manque de salles dont souffre le village, il serait peut-être bon de repenser la salle actuelle sous une forme polyvalente avec peut être comme implication un peu moins d’espace pour les clubs non flobecquois."

2/ On dit que se loger à Flobecq devient trop coûteux pour les Flobecquois de condition moyenne. Le village ne risque-t-il pas de devenir petit à petit une commune habitée en majorité par de riches Flamands ? Quelles solutions faudrait-il mettre en place pour résoudre ce problème ?

V.R. : "Le choix d’un logement n’est pas uniquement lié au prix unique de la maison. Il y a une toute une autre série de paramètres qui doivent être pris en compte : la mobilité, l’accès aux écoles secondaires, à la culture, au sport et aux commerces. Un autre paramètre non négligeable est la fiscalité sur laquelle la commune peut agir. Après, on pourrait réfléchir à une politique soutenant les logements intergénérationnels compte tenu du type d’habitat historique de Flobecq.

3/ Les finances communales de Flobecq sont bonnes. La commune pourra-t-elle se maintenir dans cette situation favorable ou faudra-t-il être vigilant à l'avenir ?

V.R. : "Nous ne pensons pas que les finances communales soient bonnes. En effet, sur les dernières années, nos dépenses ont augmenté de 20% alors que nos recettes n’ont évolué " que " de 14% amenant à un déficit structurel de 135000€ par an. C’est la rentrée de 600 000€, soit 24 ans de loyers du centre sportif perçue en une fois de la Fédération Wallonie Bruxelles qui a permis aux comptes de rester en ligne avec le début de la législature. Sans cette recette extraordinaire et au rythme actuel des dépenses, nous serons dans le rouge dans 4 années."

4/ Depuis de nombreux mois, l'ambiance au sein du conseil communal s'est révélée particulièrement tendue entre opposition et majorité ? Quelles seraient les pistes à suivre pour que des relations plus constructives puissent se mettre en place ?

V.R. : "La première piste serait que le président du Conseil communal ne soit pas aussi le chef de la majorité, le bourgmestre. De plus, le respect de l’opposition et de tous les interlocuteurs serait aussi un pas en avant (le bourgmestre parle de minorité et non d’opposition). Par ailleurs, la majorité doit être prête à entendre des questions, des remarques ou des propositions qui remettent en cause leur gestion de la commune mais pas pour autant leur personne. De plus, pour des conseils où l’on débat des comptes et des budgets, la présence du directeur financier serait plus que nécessaire et permettrait d’apaiser les discussions sur des points notamment techniques."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

V.R. : "La transparence et la bonne gouvernance. Nous avons d’ailleurs toute une série d’idées qui seront dévoilées au travers de la diffusion de notre programme."

