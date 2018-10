Cinq questions à Véronique Durenne, tête de liste "Cel'Avenir" à Celles

1/ Gouvernance : la dernière mandature a été marquée par un climat politique parfois délétère, que comptez-vous faire pour repartir sur de meilleures bases ?

Véronique Durenne (Cel'Avenir): "La liste proposée lors de ces prochaines élections est cohérente et forte. De nouveaux candidats viennent apporter un regard nouveau et extérieur, apportant ainsi son lot de motivation et d’ambition.

La page Cel’DM se tourne d’ailleurs et évolue en Cel’Avenir, porteur d’un message d’action citoyenne renouvelée auprès de nos électeurs.

Même s’il est aisé de se tourner vers le passé, nous préférons l’avenir de nos actions et c’est là qu’est notre ambition."

2/ Quelle sera votre politique en matière de taxes communales ?

V. D.: "Lors de la législature 2012-2018, nous sommes une des seules communes de Wallonie Picarde à être parvenue à baisser l’IPP (8,5% à 8,2%). De plus, les taxes immondices sont restées inchangées alors que nous avons subi les répercussions du fédéral, de la région et d’IPALLE.

Nous avons préféré agir sur la conscientisation au tri et maintenir le principe pollueur-payeur en baissant le nombre de sacs offerts par la commune.

Bref, il n’y a eu aucun impact sur le portefeuille du citoyen.

Après les élections, nous espérons pouvoir diminuer à nouveau l’IPP à 8% et peut-être également réduire la taxe des immeubles reliés à l’égout."

3/ Comment comptez-vous lutter contre les inondations qui frappent régulièrement la commune ?

V. D.: "Le sujet a été évoqué il y a peu en Conseil Communal. Actuellement, les études sont en cours au niveau de la province car les cours d’eau concernés sont provinciaux. Il revient donc aux décideurs et hommes politiques provinciaux d’œuvrer à une accélération du dossier qui stagne depuis… 6 ans.

Actuellement, suite à la demande du Collège, relayée par la Bourgmestre en titre, le dossier avance et est à l’instruction. Le marché de service a ainsi été lancé et nous espérons voir les travaux débuter rapidement.

Pour ce faire, les contacts sont très réguliers entre les habitants, l’administration communale et l’administration provinciale."

4/ Comment comptez-vous relancer le PCDR après la démission de plusieurs citoyens qui y étaient impliqués ?

V. D.: "L’élaboration et la mise en vie du PCDR, visant à améliorer la qualité de vie sur Celles, ont déjà donné lieu à de nombreux projets et actions - tous sollicités et conçus par les citoyens, certains réalisés avec leur soutien, sur fonds communaux ou grâce aux subsides régionaux - entre autres : valorisation des entrées de village, Maison de village de Velaines, aménagement du site naturel et récréatif du Pont d’Helchin et Logements Tremplin à Pottes, etc.

Les démissions observées au sein de la Commission locale de Développement rural (composée de citoyens et de conseillers communaux) ont été contrebalancées par de nouveaux membres, et furent majoritairement le fait de déménagements ou de décès.

De plus, une certaine politisation parmi le panel de " citoyens " a pu avoir découragé certains autres citoyens dénués, eux, de tout intérêt politique et nous sommes persuadés que par connivence politique certains ont pourri la vie de la CLDR pour s’assurer un ralentissement des dossiers."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

V. D.: "Nous souhaitons inscrire les six villages de l’entité dans une logique de développement durable, d’économie d’énergie (se répercutant positivement sur le portefeuille du citoyen) et de soutien aux activités dans l’entité.

Dès lors, l’une des première mesures que nous entendons mettre en œuvre et qui recoupe toutes ces ambitions est la pose de panneaux photovoltaïques sur le hall sportif afin de réduire son coût de fonctionnement et son empreinte écologique."

