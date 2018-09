Cinq questions à Simone Frédérick du parti RC à Boussu

1) À QUAND LA CONCRÉTISATION DE LA RÉNOVATION DU CENTRE D’HORNU ?

Simone Frédérick (RC) "Le dossier revient épisodiquement depuis 2006. 24 mai 2012: le Gouvernement wallon arrête le périmètre, le schéma directeur, le programme et le calendrier d’exécution. Une subsidiation (60 à 80%) en fonction des travaux prévus peut être sollicitée. La reconnaissance de l’opération (et son exécution complète) porte sur une durée maximale de quinze ans.

Invité fin 2013 à élaborer l’avant-projet, le bureau d’études a reçu, mi-2014, l’aval du Conseil communal pour le phasage en quatre zones au montant total ESTIMÉ de 3.706.039,84€HTVA.

L'achat et la démolition (± 200.000€) de "La Renaissance" et l’acquisition de la "Ferme Vandamme" (200.000€) s'inscrivent dans le cadre de l’opération.

Fin novembre 2017, Boussu décroche un subside (un peu plus d’1.600.000€) qui devrait être investi dans la rénovation de la Rue Grande.

Quid de l’achat de la Maison du Peuple et de la Poste ? Mutisme ! "Pour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. (de Saint-Exupéry)".

2) ATTIRER DES HABITANTS ET DONC DES INVESTISSEURS IMMOBILIERS : COMMENT FAIRE POUR ÉVITER QUE LES HABITANTS QUITTENT LA COMMUNE ?



S.F. "Avec 49,07% de surface agricole, 4,18% de bois et 34,03% de terrains bâtis, la marge de manoeuvre est réduite. On constate une dévalorisation croissante de certains bâtiments, un habitat inadapté et vétuste ainsi qu’une baisse de la demande d'achats vu le contexte économique et la hauteur des centimes additionnels quibloque les investisseurs particuliers.

Une commune "agréable à vivre", se doit de développer de meilleurs services urbains et apporter une attention toute particulière à la propreté des espaces publics, à la réduction des nuisances, à la mise en place d’une politique d’accompagnement familial.

L’accueil de nouveaux résidents sera facilité par l’assurance d’une qualité de vie, de bien-être et de confort associée à un sentiment de sécurité.

Il faut agir sur tous les leviers: l’habitat, la fiscalité, stopper la fermeture des services de proximité, faire le choix d’une mobilité durable, optimiser l’aménagement urbain et impliquer la population dans tous les projets communaux".

3) PAUPÉRISATION : LE NOMBRE DE RIS AUGMENTE : COMMENT UN CPAS PEUT-IL SE MAINTENIR À FLOT ?

S.F. "Le bénéfice du droit à l’intégration sociale se traduit par une allocation ou par une mise à l’emploi. De 2012 à 2017, le CPAS a enregistré une majoration du RIS de 14.9 % et recevra, à partir de 2018, une subvention portée à 65 % des dépenses.

La réinsertion durable d’une personne en situation de pauvreté demeure incontestablement une intégration réussie sur le marché du travail. Si la mission " Article 60 " (glissement du CPAS vers le système des allocations de chômage) ajoute l’acquisition d’une expérience professionnelle, très souvent, à la fin du contrat, ces personnes sont bien démunies. Il y a lieu d’envisager l’organisation d’événements "table ronde/coup de pouce" avec le Forem, afin de rediriger ces personnels vers un emploi durable.

En sus des subsides reçus, il y a lieu d’initier de nouvelles sources de recettes, telles de nouveaux services à la population : garde d’enfants, aide aux personnes âgées, prestations diverses (service coiffure, petites courses, déplacements, etc.)".

4) HORNU-BOUSSU, CHAMPIONNE DES MÈTRES CARRÉS COMMERCIAUX. Y A-T-IL TROP DE MAGASINS ?

S.F. "Trop de magasins? NON! Assez de complexes commerciaux? OUI! Trop de cellules commerciales vides? OUI! Les citoyens ne font plus leurs courses comme avant, ils sont plus nombreux à commander leurs produits en ligne, à se faire livrer ou à les récupérer dans les " drives " des enseignes de la grande distribution.

L'hypermarché répond à leurs attentes et notre commune satisfait la demande. Les clients sont de plus en plus friands de formats de proximité et de magasins plus spécialisés (épiceries fines, produits régionaux, magasins bio, …) où l’offre diffère de celle des grands centres. En associant les responsables des services communaux (urbanisme, mobilité, logement…) et de l’Union des Commerçants - après un état des lieux minutieux - la commune doit disposer d’un schéma local de développement commercial.

L’instauration d’une taxe, même minime, sur les friches commerciales, peut sensibiliser les propriétaires à pratiquer des loyers modérés susceptibles d’attirer de nouveaux commerçants".

5) QUELLE EST LA PREMIÈRE MESURE QUE VOUS PRENDRIEZ LORS DE LA PROCHAINE MANDATURE COMMUNALE ?

S.F. "La communication est l’un des fondements essentiels de la démocratie. Vu l’importance de motiver et de concerner le citoyen à la vie communale, je privilégierai la mise en place d'une politique de communication et d'information.

L’accès à l’information est un préalable indispensable à toute participation. Une commune moderne est connectée et proche de ses habitants en utilisant les nouvelles technologies et tous les moyens d'information disponibles : médias écrits et audiovisuels, réseaux sociaux, Internet, etc.

Pour davantage de transparence, l'élaboration d'un organigramme décrivant toutes les compétences et l'organisation du fonctionnement de la commune sera prioritaire.

Les citoyens doivent connaître les décisions qui impactent leur vie ! Aussi, la retransmission des débats du conseil communal est impérieuse. Il s’agit d’un droit démocratique et aucun obstacle légal ne s’y oppose.

Ensuite, l’étude approfondie du rendement des taxes communales entraînera assurément leur révision Générale".