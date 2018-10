Cinq questions à Simon Varrasse, tête de liste ECOLO à Mouscron

Quelles sont vos solutions pour réguler la problématique des night-shops ?

Simon Varrasse (Ecolo) "La question des night-shops est une question complexe. Nombreux sont celles et ceux qui ont annoncé avoir trouvé la solution miracle pour mettre fin à cette problématique, avec à chaque fois des résultats décevants. Tout simple parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Néanmoins, pour réguler le développement des night-shops, il y a 2 pistes.

Tout d'abord, il faut multiplier les contrôles policiers réguliers afin de sanctionner à la fois les pratiques illicites au sein de ces établissements (travail au noir, blanchiment d'argent, non respect des heures de fermeture, etc.) mais aussi sanctionner les comportements perturbateurs aux abords (parking sauvage, nuisances sonores, etc.).

Ensuite, il faut une lutte juridique de tous les instants afin d'empêcher les exploitants de night-shops de contourner la loi mais également de les soumettre à des règles plus strictes (heures d'ouverture, proximité d'autres magasins du même type, pollution visuelle, etc.)".

2. Concernant les zonings, on sait qu’IEG a besoin de terre pour développer l’économie. Alfred Gadenne défendait les agriculteurs. Que faut-il faire, selon vous ?

S.V. "Soutenir l'économie est une chose importante. Le soutien au commerçants et aux indépendants fait partie de nos priorités. Pour ce qui concerne la création de zones économiques, nous souhaitons que la zone du Quevaucamp (entre Mouscron et Estaimpuis) initialement prévue pour accueillir le projet de centre commercial CORA soit consacrée à l'installation de nouvelles entreprises".

Nous souhaitons également qu'une série de friches industrielles situées à l'intérieur de la ville puissent être réhabilités afin d'accueillir de nouvelles activités type " bureaux " qui ont plus leur place à l'intérieur de la ville que dans un zoning.

Par contre, nous ne soutenons pas la création d'un nouveau zoning au sein du lieu-dit " Marhem " (entre Mouscron et Dottignies) car nous souhaitons préserver l'intérêt paysager et agricole du lieu. Pour nous, l'agriculture fait partie intégrante de l’économie, notamment en ce qui concerne le développement des circuits-courts".

3. Quelles sont vos pistes pour gérer le problème de la sécurité, en zone transfrontalière ?

S.V. "Les quartiers frontaliers sont longtemps restés des quartiers oubliés par le pouvoir politique. La donne a un peu changé ces derniers temps mais le chemin reste encore très long. Nous avons 3 pistes pour redonner aux habitants de ces quartiers une bonne qualité de vie".

Tout d'abord, nous voulons amplifier la lutte contre les logements inoccupés et les chancres. De nombreux logements sont vides alors qu'il y a un manque sur la commune de Mouscron.

Ensuite, nous souhaitons approfondir la collaboration avec la police française. Ceci n'est pas forcément une matière communale mais il nous semble important de faire pression auprès des ministres compétents. Ces collaborations sont bénéfiques de chaque côté de la frontière.

Enfin, nous voulons améliorer la qualité des espaces publics (éclairages, trottoirs, propreté, etc.). Un espace public agréable renforce le bien-être des habitants. À l'inverse, un espace public mal entretenu renforce le sentiment d'insécurité".

4. Après le nouveau centre administratif et la rénovation de la Grand place, quels pourraient être les grands projets pour l’avenir de Mouscron ?

S.V. "Notre projet pour Mouscron s'articule autour de 3 axes : le dynamisme commercial et culturel à l'intérieur de la ville, une ville plus verte et plus agréable et, enfin, une mobilité où chaque usager pourra trouver sa place. Nous formulons donc des propositions concrètes qui s'articulent autour de ces 3 thèmes.

Nous souhaitons par exemple que l'ancienne piscine soit rénovée afin d'accueillir dans de meilleures conditions les expositions culturelles. Nous souhaitons aussi qu'une salle de concert debout puisse voir le jour au centre-ville. Pour ce qui concerne le cadre de vie, nous voulons qu'un espace vert soit accessible pour tous les habitants en moins de 10 minutes à pieds. Enfin, en termes de mobilité, nous voulons rendre la pratique du vélo moins dangereuse en multipliant les pistes cyclables sécurisées, en créant par exemple une liaison en site propre entre Dottignies et Mouscron".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

S.V. "En ce qui me concerne, je pense que la création d'un véritable Échevinat du Commerce est une nécessité. Notre ville est en train de s’essouffler car le pouvoir politique en place n'a pas de vision à long terme. Il est temps de reprendre les choses en main et de dynamiser le commerce à l'intérieur de la ville en concertation avec les commerçants et les indépendants. La situation actuelle n'est pas une fatalité et il y a des gens qui sont prêts à s'investir pour leur ville. Mouscron a du potentiel. Mouscron est une ville conviviale. L'Échevinat du Commerce aura pour mission de rassembler tous les acteurs et actrices et de définir ensemble l'avenir commercial de la ville".