Cinq questions à Savine Moucheron, tête de liste du parti "Agora" à Mons

1/ Mons a beaucoup investi, subsides à la clé, dans le cadre de son statut de capitale de la culture en 2015. Comment gérer cet " héritage " pour les années à venir ?

Savine Moucheron (Agora) : "Capitale européenne de la Culture en 2015, Mons est et reste Capitale Culturelle de la FWB. Les investissements consentis doivent continuer à faire rayonner la Ville aux niveaux national et international.

Il faut lier intimement les compétences en matière de Culture, de Tourisme et de Patrimoine.

Au niveau des musées, si le BAM a assis sa réputation, il faut renforcer la visibilité de 2 secteurs qui font se déplacer les touristes: le tourisme de mémoire autour du MonsMemorialMuseum et notre patrimoine UNESCO (Beffroi, Doudou, Silex).

Au niveau des arts de la scène, si nous avons déjà travaillé à la diversification et à l’accessibilité de l’offre avec le TRM notamment, il faut encore développer notre offre musicale et instaurer une alternative à la fermeture de l’Alhambra (électro-pop, jazz,..).

Enfin, la Maison folie doit être le lieu de vie, de croisement et de soutien du secteur associatif culturel et des artistes de Mons et sa région.

Il faut continuer à rendre la Culture accessible à tous : poursuivre les mesures " Pack Culture 18 ans " et le " Museum Pass " (20€/an pour tous les musées), exposer les artistes locaux, délocaliser certaines activités culturelles dans les villages."

2/ A Mons et ses entités, le commerce de proximité connait d'énormes difficultés face au développement des surfaces commerciales. Comment permettre une offre équilibrée ?

S.M. : "Les commerces de proximité souffrent des implantations de grandes surfaces mais également, on le sous-estime encore beaucoup, de l’e-commerce ! Pour soutenir les commerces existants et aider les nouveaux commerces à s’implanter à Mons et dans les villages, le projet de maternité commerciale ainsi que le fonds d’impulsion sont deux outils positifs mis en place par la Ville.

Si les commerces des entités sont de services rendus à nos citoyens qu’il est fondamental de soutenir, les commerces du centre-ville doivent pouvoir compter sur plus de chalands.

Au-delà des outils d’aide, il évident qu’il faut développer

la mobilité et le parking qui permettent l’accès simplifié aux commerces

l’originalité en proposant des produits que l’on ne trouve pas ailleurs

le nombre de touristes en travaillant sur le tourisme de mémoire, Unesco et d’affaires

la flexibilité en ouvrant les commerces le dimanche et lors de certaines nocturnes"

3/ Certains quartiers à Mons apparaissent comme des zones de non-droit. Faut-il privilégier une politique de tolérance zéro ?

S.M. : "Oui il faut pratiquer une Tolérance 0 !

La prévention est un outil essentiel toute comme l’éducation dans lesquelles il faut investir pour obtenir des comportements respectueux des autres et de l’environnement dès le plus jeune âge.

Les délits doivent être sanctionnés et sanctionnés rapidement.

Pour atteindre cet objectif il faut plus de policiers sur l’ensemble du territoire : les moyens ont été mis, nous avons besoin de plus d’agents sur le terrain.

Pour les incivilités qui pourrissent notre quotidien, les sanctions administratives permettent de sanctionner rapidement et ce dès l’âge de 14 ans. Il faut pour cela augmenter le nombre d’agents sanctionnateurs en soutien à nos policiers et par ailleurs infliger des sanctions qui soient en lien avec le délit.

Dans les villages, nous souhaitons organiser la mise en place du système de voisins vigilants.

Dans le cadre de notre politique de Mons ville 0 déchet, nous voulons lutter activement contre les dépôts sauvages et développer, pour une meilleure gestion des caméras mobiles, une application qui permette aux citoyens, aux agents communaux de signaler au plus vitre toute incivilité remarquée."

4/ Entrer dans Mons, y circuler en voiture, à vélo, en transports en commun… un vrai casse-tête pour beaucoup de Montois. Que proposez-vous pour améliorer cette situation ?

S.M. : "La mobilité à Mons est un véritable enjeu et pour Agora la solution se résume en un seul mot : multimodalité.

Une chose est sûre, Mons ne pourra pas absorber indéfiniment plus de voitures. Il est plus que temps d’intégrer systématiquement pistes cyclables sécurisées et sites propres pour les transports en commun afin de faciliter l’utilisation des modes alternatifs à la voiture. Mais en complément de cela, il faut initier le changement de comportement dans les écoles, les universités, les administrations,… via des formations, des incitants au vélo, des groupes accompagnés.

Par ailleurs, il évident que le problème de trafic à Mons est intimement lié à l’activité scolaire. Il faut instaurer une coordination entre l’ensemble des sites scolaires et universitaires qu’il soit en centre-ville ou à l’extérieur afin d’étaler les horaires et éviter la concentration du trafic.

Afin de diminuer la pression sur le centre, il faut mobiliser les " gros " employeurs comme les hôpitaux, les universités et l’administration communale afin d’encourager son personnel à utiliser le parking de dissuasion du grand large via l’organisation de navettes.

Finaliser la création du centre de logistique urbain et supprimer les livraisons par de gros véhicules au cœur de ville. "

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

S.M. : "La gouvernance !

Il faut mettre en place un politique durable à l’échelle de la Ville qui doit se doter d’une vision claire à moyen et long termes, en phase avec les attentes du citoyen.

Dans un souci d’efficacité, il faut centraliser et améliorer l’accessibilité, autant que faire se peut, des services de l’Administration qui doit disposer de moyens adéquats pour s’inscrire dans des politiques à moyen et long termes. L’Administration doit également pouvoir organiser un système de permanence de certains de ses services dans l’ensemble des communes de l’entité.

Les canaux d’information, de sensibilisation, d’écoute et de participation du citoyen doivent être renforcés par des moyens modernes (plate-forme citoyenne, appli Smartphone, …)."

