Cinq questions à Saverio Ciavarella, tête de liste Oxygène à Bernissart

1/ Quelle est la mesure phare que vous comptez mettre en œuvre ?

Saverio Ciavarella:

"Vis-à-vis du citoyen :

Recruter un médiateur communal afin d’assister les citoyens dans les démarches avec la Commune et le CPAS. Ces démarches semblent parfois insurmontables pour certains bernissartois.

Vis-à-vis du fonctionnement administratif :

Recruter une personne chargée, pour le compte de la Commune et du CPAS, de décrocher des subventions des niveaux de pouvoirs supérieurs et du privé. C’est un de nos points faibles surtout au sein du CPAS !

Vis-à-vis du personnel communal & CPAS :

L’application de la R.G.B. (révision générale des barèmes) à l’ensemble du personnel. Ne plus appliquer cette revalorisation barémique seulement aux agents statutaires. Cette mesure concertée avec les syndicats ne doit pas amener de licenciements du personnel.

Vis-à-vis de la fiscalité :

La diminution par phase pour atteindre la suppression de la taxe annuelle de +/- 26€ relative aux prestations d'hygiène publique. Cette diminution des recettes devra être compensée par le travail mené par l’agent chargé de décrocher des subventions provenant de tous les horizons. La pression fiscale doit être amoindrie et concertée avec nos citoyens."

2/ Le CPAS de Bernissart a connu une explosion des RIS, en 2015, suite aux exclusions du chômage. Malgré le licenciement de 7 personnes, le CPAS pèse toujours lourd sur le budget communal, comment comptez-vous surmonter ce problème ?

S.C.: "Au niveau de l’efficacité de notre service public, nous devons revenir à un niveau de personnel +/- équivalent à celui de 2015 car financièrement cela n’a rien permis comme " gain ".

LA PREUVE :

La masse salariale a été diminuée de 200.000€ mais cela a engendré une diminution des recettes de :

Maribel : 100.000 €

APE : 55.000 €

FSAS : 25.000 €

à Soit en finalité un " gain " de 20.000€ (200.000€ de dépenses en moins mais 180.000€ de recettes en moins!!!) pour la perte de 7 membres du personnel !!

En effet, la dotation communale envers les CPAS progresse en moyenne de 2.4% en Wallonie (chiffres Belfius). Si on prend la peine de regarder en euros par habitant, d’après notre cluster Belfius (W8), nous devrions avoir une moyenne de 115€ par habitant alors que nous sommes bien en deçà à +/- 85€ par habitant. C’est paradoxal car notre dotation envers le CPAS est historiquement " haute ", elle plafonne à 1.022.000 € !!

Toutefois, si la dotation communale serait calculée à 115€ par habitant la dotation devrait s’élever à +/- 1.380.000€.

En lien avec la population bernissartoise, le CPAS ne pèse pas lourd sur le budget communal. Certainement pas plus lourd qu’ailleurs que du contraire !"

3/ Comment favoriser la création d’emploi alors qu’il n’y a que très peu d’entreprises à Bernissart…

S.C.: "Nous ne devons pas être attentistes mais proactifs.

En lien avec cela, il nous parait opportun de recruter un " chasseur de subsides ".

Cette personne sera chargée de scruter tous les horizons afin de partir en quête du moindre euro ! Bernissart ne tire pas profit de l’ensemble des subventions qu’il est possible d’obtenir.

Au travers de ces subventions obtenues, nous devrions être en mesure de dynamiser la sphère socio-économique bernissartoise.

En priorité, l’agent chargé des subventions œuvrera à l’élaboration des dossiers de subventions de " A à Z " pour la Commune et le CPAS. Dans une certaine mesure cette personne informera nos concitoyens des subsides qu’il est possible, pour eux, d’obtenir car il y a un manque d’information à ce sujet."

4/ Pas mal de choses sont en cours en matière de rénovation : la Place, La maison communale, la crèche communale…

Et à l’avenir, quels seraient les chantiers que vous prendriez en charge prioritairement ?

S.C.: "Les travaux actuellement en cours étaient nécessaires et nous pouvons nous en réjouir.

Par contre, n’était-il pas opportun de songer à un nouveau centre administratif englobant l’ensemble des services communaux (CPAS, Police, …) ?

Visons à l’efficacité de notre bien commun qu’est le service public !

Notre priorité en matière de travaux serait que nos policiers puissent bénéficier d’un lieu de travail décent.

En lien avec la problématique des travaux : est-ce le " métier " d’une Commune de détenir du patrimoine immobilier inutilisé ou qui n’a pas de lien avec les missions communales ?

Est-ce une priorité que la Commune soit propriétaire d’un café ? D’un moulin dans un état peu reluisant ? D’une conciergerie non rentabilisée ? D’une ancienne école inoccupée, …

Nous pensons que la Commune doit se séparer d’une partie du patrimoine immobilier inutilisé pour affecter cet argent à bien d’autres choses plus utiles telle que la réparation de voiries, de trottoirs, … "

5/ Les citoyens se plaignent souvent des problèmes de vandalisme et de délinquance à Bernissart, comment comptez-vous surmontez les incivilités ?

S.C.: "Si nous parvenons à décrocher des subventions la création, d’une équipe d’agents de prévention & sécurité sur le terrain peut être une piste afin de résoudre sensiblement cette problématique.

Se doter de zones surveillées avec des caméras réellement fonctionnelles.

Soutenir le développement de Partenariats Locaux de Prévention sur tout le territoire de notre entité. Des collaborations entre citoyens et policiers sont nécessaires. Pommeroeul est un des villages précurseurs en la matière !

Il serait utile de créer une ligne téléphonique communale pour signaler divers désagréments. Il parait aussi, de notre époque, de veiller à une plateforme informatique permettant aux citoyens de signaler toutes une série de chose et d’avoir un retour sur la prise en charge du dossier. La communication est cruciale à notre époque.

Pour rappel, pour contrer certaines incivilités, nos voiries sont sillonnées par une équipe d’éco-cantonniers (sous contrat article 60 au sein du CPAS) dont le travail est remarqué et remarquable !"

