Cinq questions à Ruddy Waselynck, tête de liste du Parti Populaire à Frameries

Comment relancer l’activité commerciale dans les centres de la Bouverie et de Frameries, et plus particulièrement dans l’Epicentre ?

R.W. (Parti Populaire): " En abaissant les charges, loyers pour que les commerçants souhaitent s’implanter à nouveau dans le centre ainsi qu’en proposant comme nous le faisons dans notre programme un service de navettes pour les localités mal desservies par la tec (Noirchain, Sars, Place d’Eugies) vers le centre de Frameries et les centres commerciaux. Pour les indépendants, notre programme national propose également des solutions pour les aider à investir, engager".



Comment lutter contre le nombre croissant d’incivilités et comment renforcer la sécurité?

R.W. (PP): " En renforçant selon les possibilités la présence policière dans nos rues, en poursuivant la mise en place de caméras complémentaires et en faisant appliquer une tolérance zéro lorsqu’une personne est prise sur le fait. Pour les incivilités, nous proposons des travaux d’intérêt général"

A Frameries, plus d’un jeune sur 5 vit dans une famille où personne ne travaille, que faire pour (re)donner du travail aux jeunes ?

R.W. (PP) : " En les aidant davantage encore à se lancer dans une entreprise, en proposant pour les personnes peu qualifiées des formations dans les métiers où il y a de l’embauche, les écoles de promotion sociales devraient s’adapter selon la demande".

En matière de propreté publique, Frameries a l’étiquette de " commune sale ". Faut-il davantage de répression ?

R.W. (PP): " Oui, car si des campagnes de sensibilisation existent, elles sont insuffisantes et en ce cas, prévenir n’est pas guérir. Nous comptons aider la population (âgée, invalides…) en leur proposant un ramassage d’objets encombrants mais pour ceux et celles qui jettent leurs sacs poubelles dans la nature à titre d’exemple, en cas de preuve contre elles, elles devront être condamnées aussi à des travaux d’intérêt général afin qu’elles prennent conscience de leurs actes".

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

R.W. (PP): "Garantir la sécurité aux citoyens afin que Frameries et les localités qui composent la commune soient de nouveau, pour la population, des lieux où il fait bon vivre".

