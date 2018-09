Cinq questions à Ronny Balcaen, tête de liste du parti Ecolo à Ath

1) Les finances communales sont dans le rouge, quelles sont les pistes concrètes pour en sortir ?



Ronny Balcaen (Ecolo): "En 2013, la majorité a procédé à des licenciements et des hausses d’impôts communaux pour tenter d’assainir nos finances. Six ans plus tard, l’impression domine que ces mesures douloureuses pour les travailleurs et les citoyens ont été inutiles. L’équilibre budgétaire n’est en effet pas acquis pour les prochaines années.

En nous appuyant sur les services communaux, nous mettrons fin à la pratique intempestive des dépenses irrégulières (les fameux articles 60). Nous insisterons en particulier sur le respect des clauses de marché public et sur la réduction des dépenses de fonctionnement. Nous ferons baisser l’imposante charge de la dette en limitant la part des investissements financée par emprunt.

Pour limiter le coût des pensions des agents communaux qui pèse sur le budget du CPAS et de la Ville, nous privilégierons le scénario du retour à une politique de nomination au sein des services".

2) Des nombreux nouveaux logements en construction, une population en croissance… que comptez-vous mettre en place pour améliorer la mobilité (notamment l’accès au centre-ville en heures de pointe) ?

R.B.: "Dans notre ville qui grandit, proposer des logements proches du centre-ville rend les services et les commerces plus accessibles à pied ou à vélo. C’est un élément central d’une politique de mobilité qui rendra moins nécessaire le recours à la voiture par les habitants.

Parmi les mesures particulières qui peuvent limiter la présence de la voiture au centre-ville, nous étudierons la faisabilité de navettes de bus complémentaires aux services proposés (un "Athbus " pour rejoindre les services communaux, le marché, les commerces, les services). Nous prévoirons aux abords de la gare l’installation de voitures partagées, de vélos en libre-service, de nouveaux parkings vélos sécurisés, d’espaces d’embarquement pour le covoiturage. Cela passera par la mise en œuvre d’un plan communal de mobilité (y compris de mobilité douce) qui prévoira des actions pour renforcer la sécurité des déplacements des écoliers et des étudiants.

Nous veillerons à renforcer l’offre de la ligne de train entre Grammont, Ath et Jurbise pour une meilleure offre de déplacement vers Pairi Daiza".

3) Jusqu’ici, Ath a défendu le commerce de centre-ville contre les grandes enseignes et les centre commerciaux, comment envisagez-vous l’avenir de l’activité commerciale?



R.B. "Il y a un avenir pour le commerce à Ath ! Aujourd’hui, des lieux nouveaux et originaux s’ouvrent et attirent une nouvelle clientèle. Nous voulons favoriser cette tendance et valoriser des produits locaux et de l’artisanat de nos villages. Opposés au développement de centres commerciaux en périphérie, nous soutiendrons, à travers l’Agence de développement local, le dynamisme des commerçants du centre-ville.

Une ville dotée d’un espace public propre et agréable est une ville où l’on vient faire ses achats avec plaisir. L’accessibilité en voiture compte mais aussi le plaisir de se promener en ville de magasin en magasin, en toute sécurité.

Nous chercherons à renforcer la fréquence du marché de la Coopérathive (produits locaux). Notre monnaie locale, le SOLATOI, sera soutenue car elle permet de renforcer l’économie locale en recréant du lien et des solidarités.

Par ailleurs, nous souhaitons mener une réflexion sur la vie nocturne afin de favoriser le dialogue entre cafetiers, clients et habitants du centre-ville".

4. Quel type d’activité industrielle comptez-vous encourager à Ath, tant en centre-ville (Flaurea Chemicals par exemple) qu’à l’extérieur (zonings Ghislenghien)?



"En ville comme dans le zoning de Ghislenghien, nous sommes désireux de voir s’installer des entreprises qui limite l’impact de leurs activités sur l’environnement et qui bénéficient à l’emploi local. Nous aiderons les entrepreneurs athois à mettre le cap sur une économie qui participe à la transition vers activités plus durables, économisant la matière et l'énergie.

La présence d'industries au centre-ville nécessite une vigilance de tous les instants. Cela passe par le respect de hauts standards de qualité environnementale et sanitaire et un partage d’informations. Nous soutiendrons le comité d’accompagnement, composé notamment de riverains, et serons attentifs à ce que ses recommandations soient mises en œuvre.

Nous lancerons un projet pilote de suivi des odeurs au centre-ville par les habitants et par le personnel des entreprises, sur le modèle de ce qui se fait en France depuis près de 20 ans. Les mesures de la qualité de l’air sur Ath doivent être mieux expliquées.

Nous nous opposerons à un scénario de reprise de la filière plomb".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

"La première mesure que nous prendrons dans le cadre de nos compétences, c’est la rencontre des acteurs de terrain (habitants, associations, entrepreneurs, groupements citoyens) afin d’entamer sans tarder le dialogue que nous voulons instaurer pour les six années qui viennent entre la Ville et les Athois. Nous souhaitons développer un fonctionnement démocratique qui associe de manière efficace les habitants à la définition des projets et améliore l’information et la communication entre la Commune et les citoyens".