Cinq questions à Quentin Merckx, tête de liste "Ensemble Enghien" à Enghien

1/ La population d’Enghien a augmenté de 30 pc en 20 ans. Comment intégrer ces nouveaux habitants de manière fluide et raisonnable ?

Quentin Merckx (Ensemble Enghien) : "Cette augmentation de population a bénéficié aux finances de la commune dont les rentrées financières ont augmenté de plus de 100% sur la même période.

Toutefois, peu d’investissement ont été faits pour adapter les infrastructures à l’arrivée massive de nouveaux habitants : manque d’investissements en parking (voir ci-dessous), la ville étouffe par le trafic au détriment manque d’espaces conviviaux de qualité.



Nos propositions :

- Aménagements des places : Grand-Place, vieux-marché, Petit-Enghien, Marcq, Labliau

- Création de plaines de jeux dans divers quartiers et à la maison de repos.

- Mise en place de panneaux expliquant les nombreux sites " patrimoniaux "

- Mise en place de panneaux interactifs annonçant les activités culturelles, sportives, sur toutes les places

- Mise en piétonnier certains jours de la rue de Bruxelles, rue d’Hérinnes

- Améliorations pour les cyclistes : parkings vélo, meilleure entretien des pistes cyclables, marquage au sol, etc."



2/ La gare RER d’Enghien attire beaucoup de navetteurs. La zone bleue a été élargie à l’ensemble du centre-ville et au quartier de la gare. Faut-il conserver cette situation ou avez-vous d’autres mesures à proposer ?

Q.M. : "Cette mesure répond à une partie du problème mais n’apporte pas une vraie solution. Elle a l’inconvénient de décourager la venue à Enghien des navetteurs des environs avec un impact négatif sur les commerces. L’urgence est de créer des espaces de parkings supplémentaires pour pallier au manque d’espaces.

Nous avons fait des propositions concrètes entre autres au conseil communal d’avril 2017 :

- Création d’un espace parking en centre-ville de 200 places

- Création d’un espace parking extérieur à la chaussée Brunehaut de 500 places pour les manifestations dans le parc

- Obligation pour les organisateurs d’événement de mettre en place des parkings extérieurs avec navette. On arr^te de bloquer le centre-ville

- Mise en place de navettes vers la gare avec les villages environnants.

- Réinstaurer des zones bleues de 2h dans le quartier ‘gare’".

3/ Il existe un projet d’acquisition d’une caméra de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages. Certains souhaitent des caméras dans le centre-ville afin de prévenir des actes de vandalisme. Pour ou contre ?

Q.M. : "Nous avons proposé ce point au conseil communal de février 2016 ( !) accepté à l’unanimité. Nous sommes déçus que la majorité en 2.5 années ne soit pas passé à la réalisation.

Ceci reste une de nos premières priorités."



4/ Le projet de " Ville-Parc " voulu par la majorité doit notamment permettre à l’économie locale de bénéficier des retombées des activités et de l’attractivité du Parc. Comment développer le commerce et attirer de nouvelles enseignes tout en préservant la qualité de vie des habitants ?

Q.M. : "Nos propositions :

- un tarif " enghiennois " pour toutes les activités dans le parc ou en ville

- Aménager la friche industrielle " wielant –swde " zone qui se trouve à distance pédestre du centre-ville . Création de commerce et de parking.

- Soutien pour l’aménagement des commerces du centre-ville en améliorant l’occupation des appartements au-dessus de ceux-ci.

- Encouragement des nouveaux commerces par une fiscalité revue

- Privilégier les manifestations de QUALITE dans le parc : manifestations qui minimisent les nuisances pour les riverains et qui respectent le patrimoine

- Investissement dans le château (inoccupé plus de 300 jours par an) pour permettre une location beaucoup plus importante et un retour rapide sur investissement

- Mettre en piétonnier certains jours rue de Bruxelles et d’Hérinnes, après avoir mis en place les parkings

- Aides à la restauration de maisons " remarquables "."

5/ Quelle est la mesure phare que vous comptez mettre en oeuvre?

Q.M. : "Notre première priorité est de créer des espaces de parking en centre-ville pour permettre

- un développement convivial du centre-ville

- augmenter l’attractivité

- favoriser la convivialité."

La RTBF décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.