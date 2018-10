Cinq questions à Quentin Huart, tête de liste du PS-LB à Estampuis

1/ Quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre l’insécurité en zone frontalière ?

Quentin Huart (PS-LB) : "Les infractions constatées sont en général liées aux vols, que ce soit dans les habitations, les commerces ou encore le vol de voiture et de carburant, sans oublier les nombreux incendies de véhicules immatriculés en France, même si elles ne se limitent pas à ça. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, trois axes d’action prioritaires sont retenus, à savoir les vols de véhicules, les vols de métaux ainsi que les trafics de stupéfiants.

Pour répondre à ce type de criminalité, et au-delà de la coopération transfrontalière qui comporte de nombreuses limites, on compte sur les caméras qui ont un l’avantage d’une part de provoquer un effet dissuasif et d’autre part d’aider à la résolution d’enquêtes à posteriori.

Nous souhaitons également renforcer la présence de la police de proximité sur le terrain ainsi qu’accentuer l’implication citoyenne par le biais des PLP qui ont déjà prouvé leur efficacité."

2/ Faut-il poursuivre le développement de zonings commerciaux dans l’entité ?



Q.H. : "Je ne pense pas qu’il faille poursuivre davantage le développement de zonings commerciaux sur Estaimpuis. Avec Mains et Sabots, nous pouvons proposer des enseignes diversifiées à l’ensemble de nos citoyens et cette offre semble suffisante. Notre volonté pour le futur serait de poursuivre le soutien apporté aux commerces de proximité, notamment en stimulant le dialogue pour déterminer les actions qui pourraient améliorer le dynamisme commercial ou encore en aidant les commerçants à développer leur visibilité sur internet. Enfin, nous voulons accentuer le développement des circuits courts en collaboration avec des producteurs locaux, une façon également de soutenir le monde agricole."

3/ Quelle sera votre politique en matière de taxes communales ?

Q.H. : "Les pouvoirs locaux sont confrontés à la fois à un contexte socio-économique peu porteur et à la mise en œuvre de réformes influençant tant leurs sources de financement que leurs dépenses (réforme des pensions, implémentation des zones de secours, tax shift,…). . Face à cette situation, les communes sont contraintes de réfléchir plus encore à l’opportunité d’engager chaque dépense afin d’éviter tout dérapage budgétaire et Estaimpuis n’échappe pas à ce phénomène. Ceci dit, grâce à une gestion en bon père de famille, qui a permis la diminution de la dette sous les 15 % lors de cette législature, le budget estaimpuisien se porte bien. Par ailleurs, par cette gestion des deniers publics, nous avons pu constituer un fonds de réserve établi à plus d’un million d’euros pour faire face à d’éventuelles difficultés futures, ce qui nous permettra de ne pas instaurer de nouvelles taxes au cours de la prochaine législature."

4. Etes-vous en faveur d’une fusion entre les intercommunales IEG et IDETA ?

Q.H. : "Le terme fusion semble inapproprié, je parlerais davantage de synergie. S’il faut que l’on puisse prendre notre sort en mains avant que d’autres ne décident à notre place, la priorité serait d’identifier la plus-value pour le citoyen d’un tel rapprochement. De ce point de vue, la fusion semble inadéquate pour plusieurs raisons. L’IEG a prouvé par le passé et prouve toujours son efficacité exemplaire en matière d’investissements économiques. De plus, la proximité de notre territoire avec la Flandre séduit évidemment les investisseurs du Nord du pays et l’IEG l’a bien compris. En outre, la proximité des animateurs économiques avec les entreprises et un plus non négligeable. Je rappelle également que des synergies existent déjà ! IEG et IDETA ont créé ensemble " Entreprendre.wapi " afin d’utiliser des fonds FEDER entre autres. Servons-nous des spécificités des uns et des autres pour construire une Wallonie picarde économiquement forte, socialement épanouie et proche de ses citoyens."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Q.H. : "Notre mouvement considère la participation citoyenne comme primordiale, raison pour laquelle nous avons co-construit notre programme en comptant sur l’implication positive des citoyens. Cela s’est traduit tout d’abord par l’organisation de réunions thématiques, la distribution d’un questionnaire pour prendre le pouls auprès des citoyens et enfin des rencontres dans notre proxivan qui a écumé les places des villages.

Dans cette lignée participative, la première mesure consisterait à mettre en place une assemblée citoyenne ouverte à l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. Cette assemblée aurait la capacité de prendre des décisions concrètes et serait dotée d’un budget propre afin de pouvoir les mettre en œuvre.

En plus de renforcer la participation, cette mesure remplirait un objectif social en remobilisant les citoyens, en recréant du lien et en ouvrant des espaces de rencontre et d’échange."