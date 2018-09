Cinq questions à Pierre-Marie Sprockeels, tête de liste CAP Beloeil

1/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Pierre-Marie Sprockeels (CAP Beloeil) : "Il y a chez nous (les "Capiennes" et les "Capiens ") un grand respect pour le personnel communal qui doit assurer la permanence des services aux citoyens, (alors même que les majorités politiques et les rapports de force évoluent avec le temps.) Nous n’avons pas d’a priori idéologique qui ferait que nous aurions envie de sabrer dans les dépenses de personnel pour garder un budget en équilibre, ni d’ailleurs que nous engagerions pour faire plaisir à l’un ou l’autre. Ce serait l’occasion de rappeler que tous,( mandataires élus comme membres du personnel,) nous devons être à l’écoute des citoyens, dont le rôle ne s’est pas terminé le 14 octobre à la fermeture des bureaux de vote. La satisfaction des attentes légitimes des citoyens est notre seul objectif. Nous annoncerons au personnel les détails de l’opération d’inventaire humain, matériel et financier qui doit être fait. Savoir dès janvier sur qui et sur quoi on peut compter, voilà l’objectif."

2/ Comment augmenter l'attractivité de Beloeil et attirer davantage de touristes?

P.M.S. : "Tout repose sur deux piliers : la communication, mais aussi le fond. Il nous faut une structure d’accueil en phase avec le tourisme vert et responsable que nous voulons. Des horaires d’ouverture plus larges à l’Office du Tourisme, un accueil vraiment polyglotte, et la volonté d’accueillir tous les touristes (aussi bien les piétons que les cyclistes, les cavaliers, les motards, les automobilistes, les caravaniers et conducteurs de mobilhomes.) Il faut pouvoir les renvoyer vers des formules d’hébergement de qualité et de restauration correcte dans l’entité, avec valorisation des producteurs locaux, et pour cela disposer des infos utiles, et les traiter. Il faut un point d’accroche avec le canal et l’eau (port de plaisance) et un parcours d’accrobranche à proximité de la Mer de Sable. On a un projet concret, chiffré et financé."

3/ Comment faire en sorte que les emplois du nouveau zoning POLARIS bénéficient aux Beloeillois?

P.M.S : "Nous pensons que c’est un combat déjà largement perdu. Je voudrais toutefois connaître le contenu de la convention (plateforme d’éthique ?) entre le Forem et Ideta, qui prévoit un recrutement local. Des pourcentages ont-ils été réservés aux Beloeillois ? Si oui, combien ?

Nous préférons nous focaliser sur les zones d’activité à construire dans l’entité, sur l’ancien site Electrabel à Quevaucamps, et sur le site Jadot à Beloeil, qu’il est urgent de faire dépolluer. Il y a une vente publique en cours. La Commune va-t-elle y participer ou faire prendre une initiative par la Région ?"

4/ Une augmentation de l'IPP, déjà à 8,50, sera-t-elle nécessaire prochainement pour conserver un équilibre au niveau des finances communales?

P.M.S. : "Purement et simplement hors de question. Le but de notre intervention dans la vie politique de Beloeil est de créer de nouveaux emplois, donc d’attirer de nouveaux habitants avec des revenus corrects, et de développer une politique immobilière et touristique susceptible d’augmenter le nombre de secondes résidences. L’impôt qu’on va récolter par ce biais servira entre autres à aider les moins chanceux. Augmenter encore les impôts ne servirait qu’à faire fuir ceux qui peuvent aller ailleurs. Il faut absolument éviter de paupériser Beloeil."

5/ Au niveau du programme, de quelle autre liste vous sentez-vous la plus proche?

P.M.S. : "Tout le monde était présent au Marché aux Artisans à Quevaucamps, début mai. J’ai indiqué clairement à chacun des représentants de toutes les Listes constituées à ce moment que CAP BELOEIL est un groupe, que nous prendrions nos décisions en groupe, sur base des convergences programmatiques et pas en fonction des mandats qu’on nous offrirait. J’ai clairement indiqué que c’était maintenant qu’il fallait en discuter et pas le soir du 14 octobre. Depuis lors, je n’ai pas vu n i entendu grand-chose. Des slogans, (le plus souvent mensongers, toujours creux), mais aucune proposition concrète. Nous sommes donc encore dans l’incertitude quant aux possibilités d’alliance. Ca ne nous stresse pas. Nous sommes focalisés sur le programme construit sur plusieurs mois avec les citoyens."