Cinq questions à Philippe Mouton tête de liste du groupe ECOLO à Comines

Comment concilier développement économique et lutte contre les nuisances à Comines ?

Philippe Mouton (Ecolo): "Constat mitigé de la situation actuelle. Nuisances des usines d’agroalimentaire, pollutions industrielles, porcheries industrielles et ammoniac dans l’air, nitrates dans les eaux profondes, charroi en centre ville, manque de sécurité, travaux sans permis, retombées insuffisantes en emplois locaux. ECOLO veut faire respecter la loi. Exiger la transparence des intercommunales. Obtenir le respect des productions légalement autorisées diminuera les nuisances. Créer un véritable cahier des charges pour une meilleure gestion des zonings. Organiser le parcellaire des zones industrielles pour mutualiser les ressources et les espaces. Rationaliser l’énergie, panneaux photovoltaïques sur les toits, gestion commune des eaux de pluie, mitoyenneté des bâtiments pour épargner le chauffage, transition énergétique. Organiser le covoiturage ou le ramassage du personnel, créer un esprit de collaboration entre les entreprises. Prendre au sérieux les associations de riverains".

La Lys est un atout pour Comines : comment comptez-vous l’exploiter au cours de la prochaine mandature ?

Ph.M "ECOLO a une vision globale de toute la vallée avec ses affluents. Nous considérons les projets d’urbanisation les uns par rapport aux autres et nous refuserons ceux en zone inondable. Nous créerons des liens transfrontaliers entre les institutions qui gèrent la Lys. VNF, RW, Région Flamande, DGRNE, Commune et associations. Nous faciliterons les contacts entre les administrations et les citoyens car ce sont eux qui vivent au bord de la Lys. Nous considérons les zones inondables en termes de coût évité et de protection du vivant. Nous mettrons à jour les cartes d’aléas inondation. Nous ferons le relevé de la faune et la flore. Nous ferons adapter le quai des écluses afin de faciliter le déchargement et l’embarquement de marchandises. La route des écluses est prévue et il y a un zoning tout près. Nous concevons que la Lys est une ressource touristique inestimable car sa situation est attractive pour des milliers de gens. Il faut former de guides en s’inspirant des écrits de la SHCWR".

Comment envisagez-vous la gestion et la promotion du tourisme à Comines ?

Ph.M: "ECOLO maîtrise une vision globale des potentialités et nous favoriserons les partenariats. L’éthique touristique doit être une priorité au vu des thèmes 14-18 et des ambitions du centre d’interprétation Plugstreet. Ethique, rigueur et compétence seront les maître-mots des missions de transmission de la mémoire qui nous incombent.

Nous ferons fonctionner une dynamique par l’adhésion à un projet de culture. Nous centraliserons sur Comines et Warneton des antennes touristiques en étroite connexion avec tous les autres musées. Nous relierons les pôles qui se trouvent à demeure dans l’entité avec l’événementiel : les spectacles et les événements festifs et sportifs locaux. Nous thématiserons la promotion.

Les guides bilingues seront des spécialistes dans la maîtrise des thèmes suivants :

la terre, l’eau, le temps et l’humain. Nous profiterons des passages des nombreux touristes dans l’entité pour les informer, les fidéliser et leur partager notre culture locale".

Que proposez-vous pour redynamiser le commerce local à Comines ?

Ph.M. "ECOLO prendra des mesures pour rendre les centres-villes plus accessibles en créant des parkings adaptés et en optimisant la signalétique commerciale. Nous embellirons les entrées et harmoniserons les structures urbaines. Nous proposerons que les commerçants fassent de la publicité les uns pour les autres et favoriserons les circuits courts. Nous présenterons la ville sur les façades des cellules vides. Les bonis seront utilisés pour aider les commerçants à se former aux nouvelles techniques et ainsi s'adapter aux nouveaux comportements des consommateurs. Nous insisterons sur toutes les qualités qu’il faut pour devenir un commerçant performant, solidaire et valorisant sa ville. CL Warneton a déclaré dans la presse que l’entreprise embauchait des Français parce qu’elle ne trouvait pas de gens qualifiés sur place. Or, les cominois.es employé.es dans des entreprises de la ville achètent plus facilement dans les commerces locaux. Nous dynamiserons le tourisme local qui favorisera le commerce".

Quelle est la mesure phare que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Ph M. "ECOLO donnera des attributions à tous les 6 membres du collège échevinal pour faire usage de tous les talents. Nous ferons travailler tous les échevins qui sont élus car ils coûtent cher. Il y a tant de travail : suivre des dossiers compliqués, entretenir les liens transfrontaliers, intervenir dans des litiges, être pertinents dans les lieux de pouvoir. Devant la contrainte institutionnelle du statut spécial, il faut rester lucide. Action-PS a perdu 6 ans de travail de plusieurs échevins. Il est consternant de n’avoir donné que 6 attributions à 2 échevins sur un total de 49 et aucune à une autre échevine. Nous rattraperons ce retard en équilibrant les responsabilités des échevins pour reprendre le développement de notre ville. Nous dynamiserons le tourisme, nous épanouirons les centres urbains, nous moderniserons la gestion des zones industrielles, nous redonnerons de la cohérence aux partenariats et aux projets européens. La situation géographique doit favoriser Comines-Warneton".