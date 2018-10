Cinq questions à Philippe Mettens, tête de liste PS à Flobecq

1/ Développer le sport à Flobecq et les infrastructures qu'il nécessite, est-ce une bonne manière de développer le village et d'en renforcer le tissu social ou au contraire un miroir aux alouettes qui risque de coûter à moyen et long terme aux Flobecquois ?

Philippe Mettens (PS) : "Le sport, à Flobecq, n’a rien d’un " miroir aux alouettes ". C’est une réalité tangible et dont le succès dépasse toutes nos espérances. Ainsi, en moyenne et par semaine, ce sont près de 1.000 sportifs qui foulent le sol de nos infrastructures, sans compter les évènements ponctuels qui peuvent réunir en une journée, des centaines de personnes en plus. Par ailleurs, en bons gestionnaires que nous sommes, nous avons pu dépasser le taux de subsidiation habituel pour le Centre sportif (4,5 millions d’€ au total) et atteindre plus de 75%. C’est donc un investissement que nous assimilons sans difficultés. Nos infrastructures (Centre sportif, terrains de foot, terrains de tennis, terrains de pétanque, agora multi-sport…), contribuent donc, de toute évidence, à renforcer le tissu social local. Notre intention est donc claire et bâtie sur une demande forte : nous allons agrandir le Centre sportif et créer d’autres infrastructures comme des terrains de Padel. Nous demeurerons également très attentifs aux synergies à développer avec les Communes voisines."

2/ On dit que se loger à Flobecq devient trop coûteux pour les Flobecquois de condition moyenne. Le village ne risque-t-il pas de devenir petit à petit une commune habitée en majorité par de riches Flamands ? Quelles solutions faudrait-il mettre en place pour résoudre ce problème ?

P.M. : "C’est une de nos préoccupations majeures depuis près de 20 ans. Nous avons ainsi mené de nombreuses opérations visant à promouvoir un habitat plus modeste à Flobecq. Près de 70 logements moyens et sociaux ont ainsi été créés ces 10 dernières années. Une dizaine le seront encore dans les mois qui viennent. C’est une réponse concrète en termes d’offre et aussi en termes de pression spéculative sur l’immobilier. En ce qui concerne la question des " riches flamands ", nous ne voyons pas en quoi la qualité de " flamand " et de " riche " devrait être rédhibitoire. Ce sont des citoyens comme les autres qui succombent aux charmes de notre village. La question est davantage celle du rôle des pouvoirs publics et de leur obligation à contribuer au rééquilibrage de l’offre en matière de logement. Mais notre rôle est aussi de ne pas transformer, par une forme d’inertie conservatrice, notre Commune en " cité dortoir ". Au contraire, devons-nous la faire vivre afin qu’elle puisse disposer d’un avenir bâti sur ses spécificités, ses racines, son patrimoine et sa culture."

3/Les finances communales de Flobecq sont bonnes. La commune pourra-t-elle se maintenir dans cette situation favorable ou faudra-t-il être vigilant à l'avenir ?

P.M. : "Nous avons toujours été vigilants. D’ailleurs, si la situation des finances communales est ce qu’elle est aujourd’hui, nous ne saurions y être étrangers puisque nous y veillons depuis près de 20 ans et ce, sans d’une quelconque manière, avoir augmenté la fiscalité. Cependant, se contenter de " gérer ", comme le souhaite notre opposition, n’aurait aucun sens alors que nous assumons le rôle de mandataires communaux. Ainsi, avons-nous beaucoup investi afin que nos concitoyens soient heureux à Flobecq. Dans le Service public (Centre administratif), les sports, la culture, les infrastructures routières… En 12 ans, près de 12 millions ont été investis et la plupart, très largement subsidiés par les Gouvernements européens, communautaires et régionaux. C’est comme cela que nous concevons notre mission. Nous ne sommes pas des " comptables ". Ainsi, sur un budget annuel de +/- 3,5 millions d’€, nous présentons un boni global de plus de 1,2 millions d’€. C’est une situation assez exceptionnelle en Wallonie."

4/ Depuis de nombreux mois, l'ambiance au sein du conseil communal s'est révélée particulièrement tendue entre opposition et majorité ? Quelles seraient les pistes à suivre pour que des relations plus constructives puissent se mettre en place ?

P.M. : "La majorité actuelle et singulièrement moi ne sommes en rien responsables de la tension qui règne au Conseil communal. Celle-ci ne se manifeste pas depuis quelques mois, mais depuis toujours. Jamais on n’aura été aussi loin dans ce type de comportement et jamais on avait autant bafoué les fondements de la démocratie. Pourtant, celle-ci a ses règles que chacun doit respecter. Ici, il n’en est rien. Tout le monde sait que je suis toujours prêt à défendre mes idées et les confronter à celles des autres. Mais ici, point d’idées. Pas même de débats. Dans le chef de l’opposition, le silence prévaut souvent, lors des Conseils. Ce faisant les élus de l’opposition méprisent les citoyens qui les ont élu. C’est affligeant. En revanche, les dénonciations obscures, plaintes et sordides intrigues sont légions… C’est consternant et inédit à Flobecq. Aussi, je ne vois pas ce que nous pourrions faire à propos de cette " tension " que vous révélez, sauf à amener nos adversaires politiques à entrer dans le jeu démocratique, à agir dans la transparence et à entrer sur le terrain des idées et des projets."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

P.M. : "Cette question n’a pas beaucoup de sens à nos yeux. En réalité, il n’y a pas " une mesure " à prendre mais un contrat à signer avec les concitoyens qui nous auraient élus. Celui-ci serait simple, il s’agirait de leur garantir que nous mettrons toute notre énergie et notre disponibilité à mettre en œuvre le programme pour lequel nous aurions été élus. Ce programme est clair, complet et précis. Il touche à tous les domaines de la vie en communauté et est disponible, in extenso, sur notre site internet : https://www.flobecqvivacite.net/. Il y a des dizaines de propositions concrètes. Pas des slogans, des incantations ou des critiques en creux. La première mesure, s’il devait y en avoir une, serait donc de convertir notre programme en un " Plan stratégique de législature " et que celui-ci serve de tableau de bord à nos actions durant les 6 années à venir afin aussi de permettre à nos concitoyens de contrôler leur implémentation."